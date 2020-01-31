Wenger presenta el innovador Programa de Desarrollo de Talentos de la FIFA

Arsène Wenger, director de Desarrollo del Fútbol Mundial de la FIFA, ha anunciado la puesta en marcha de un programa pionero en el desarrollo de talentos, que permitirá a las federaciones miembro optimizar sus estructuras técnicas, establecer planes a largo plazo de búsqueda de promesas de manera sostenible y, como fin último, reducir las diferencias en la élite del fútbol.

"El objetivo del Programa de Desarrollo de Talentos de la FIFA que vamos a poner en marcha es garantizar que todos aquellos dotados para el fútbol tengan su oportunidad. Sabemos que es muy ambicioso, pero estamos muy ilusionados y sabemos lo que hacemos. Hoy en día, la información llega a todo el mundo en cuestión de segundos, así que es una gran oportunidad", comentó Wenger en el marco de un seminario de Desarrollo Técnico organizado por la FIFA en Doha, y que contó con la presencia durante cinco días de más de cien expertos de las confederaciones y las federaciones miembro.

Wenger añadió: "La diferencia de calidad entre el fútbol europeo y el del resto del mundo se ha ido agrandando; son muchas las federaciones que concentran todos sus esfuerzos en la selección nacional absoluta, y esta surge precisamente de los esfuerzos en el desarrollo del fútbol en el país. Hay que organizar más competencias juveniles para descubrir talentos y ofrecerles oportunidades, y fomentar además la formación de entrenadores".

A partir de este año, con este nuevo programa, las 211 federaciones miembro podrán disfrutar de un diagnóstico realizado por expertos de la FIFA, que abarcará el área de alto rendimiento a nivel masculino y femenino relativo a las selecciones de todas las categorías, las ligas nacionales, proyectos de descubrimiento de talentos y las academias de fútbol.

Tras el diagnóstico, se elaborará un informe para cada una de las federaciones miembro participantes, gracias al cual se podrán comparar sus estructuras técnicas con los estándares del resto del mundo. Con la información de los mencionados informes, a partir de 2021 la FIFA diseñará, en colaboración con las federaciones, programas técnicos adaptados a sus necesidades.

"El desarrollo sostenible es una actividad que requiere dedicación, confianza y paciencia. En seis u ocho meses, conoceremos las necesidades en el fútbol masculino y femenino de cada federación; entonces, daremos respuesta a estas necesidades tanto por internet como en persona gracias a un grupo de expertos que nos ayudarán a llevar el fútbol al máximo nivel y con unos resultados que perduren en el tiempo", concluyó Wenger.

Otros pilares del programa de desarrollo técnico de la FIFA son los siguientes:

1 - Desarrollo de formadores de entrenadores nacionales mediante:

Cursos regionales para formadores de entrenadores

Cursos federativos para formadores de entrenadores

Trabajo individual con mentores

2 - Desarrollo de directores de Desarrollo Técnico mediante:

Cursos y seminarios

Trabajo individual con mentores

3 - Otros cursos a medida para:

Entrenadores de guardametas

Futsal y fútbol playa

April Heinrichs (experta en alto rendimiento y ex seleccionadora de la selección femenina de EEUU) declaró: "El Programa de Desarrollo de Talentos de la FIFA dejará huella porque se trata de un proyecto con unos objetivos muy claros. En primer lugar, analizaremos, observaremos y escucharemos durante un año a las federaciones para determinar sus puntos fuertes y los retos a los que se enfrentan. Luego, analizaremos toda esta información para elaborar una serie de recomendaciones. Entonces, acaba la fase de análisis y comienza la acción".