Wenger: "Debemos garantizar que el fútbol se desarrolle al mismo ritmo en todas partes"

Es el director de Desarrollo Mundial del Fútbol de la FIFA

Asiste en Catar a la Copa Mundial de Clubes de la FIFA™

Habla del VAR y la demanda de fútbol de élite, entre otros temas

La FIFA anunciaba en noviembre un nuevo fichaje de renombre: Arsène Wenger. El ex entrenador de Arsenal, Nagoya Grampus Eight y AS Mónaco fue presentado como director de Desarrollo Mundial del Fútbol de la FIFA, cargo que lo hace responsable de supervisar e impulsar el crecimiento y desarrollo del fútbol masculino y femenino en el mundo entero.

Sirviéndose de toda la experiencia acumulada durante una carrera como técnico muy exitosa, que lo convirtió en uno de los entrenadores más duraderos en la historia de la primera división inglesa, Wenger está aplicando su amplio conocimiento del deporte rey desde una función diferente. Así pues, ¿cómo es la vida lejos de los banquillos para este francés de 70 años?

“Fue un cambio, porque me he pasado toda mi vida en una faceta del fútbol: la faceta competitiva, concentrado en ganar el siguiente encuentro”, declaró Wenger a los periodistas en Doha (Catar). “Ahora se trata más de qué es lo próximo para este deporte: ¿cómo podemos desarrollarlo para que sea mejor todavía por todo el mundo?”.

Al ejercer su cargo en la FIFA, Wenger, famoso por su enfoque meticuloso y su estudio minucioso del fútbol, actúa como la principal autoridad en los asuntos de carácter técnico, además de incluir un especial hincapié en la formación de entrenadores cuando no está ayudando directamente a desarrollar el deporte rey por todo el planeta.

“La FIFA tiene tres papeles: uno como organizadora de competiciones, el segundo como organismo regulador de las competiciones y las reglas, y el tercero es desarrollar el fútbol por todo el mundo”, resaltó.

“En Europa somos privilegiados porque, en materia organizativa, no hay demasiado que hacer. Pero hay una enorme brecha entre Europa y el resto del mundo. Y la FIFA tiene la responsabilidad de garantizar que el fútbol se desarrolle al mismo ritmo en todas partes. Aquí y allá existe una demanda de organización de competiciones, desarrollo de los técnicos, desarrollo de jugadores… y eso es lo que estamos intentando hacer”, añadió.

Wenger se encuentra actualmente en Catar con motivo de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA™ presentada por Alibaba Cloud, donde los equipos campeones de cada continente compiten por el derecho a coronarse como el mejor del mundo. Aunque el formato actual presenta a siete conjuntos –seis reyes continentales y un club del país anfitrión– luchando por la gloria mundial, en 2021 la competición se ampliará a 24 equipos.

“Hay dos demandas en este momento: una es la demanda local dentro de los países, donde la gente sigue estando interesada en su club a nivel nacional”, puntualizó Wenger. “Luego está el aficionado internacional que quiere ver a los mejores contra los mejores”.

“Hay una demanda de fútbol de élite, y lo que se puede seguir vendiendo a nivel local ya no es vendible a nivel internacional; y esta demanda tiene que satisfacerse. La gente quiere ver fútbol del máximo nivel porque sabe lo que significa actualmente”, señaló.

En 2016, el Mundial de Clubes fue la primera competición de la FIFA en utilizar la videotecnología para apoyar a los árbitros en las decisiones que pueden cambiar el curso de un partido.

Desde entonces, el videoarbitraje (VAR por sus siglas en inglés) se ha extendido por el mundo del fútbol, habiéndose utilizado en la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™ y en la Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019™. Y esta temporada se ha estrenado en la Premier League inglesa, donde Wenger entrenó de 1996 a 2018 ganando 3 títulos ligueros.

“Creo que el porcentaje de decisiones correctas es mejor”, afirmó Wenger sobre la introducción del VAR en la Premier League. “Es el primer año que lo tenemos, y no puede ser perfecto en el primer año”.