Spirit of Soccer ayuda a los niños iraquíes

Spirit of Soccer usa el fútbol para concienciar sobre las minas terrestres en Irak

Con la ayuda de la Fundación FIFA, ayuda a más de 300.000 niños

Dos de sus instructores hablan para FIFA.com

Irak ha sufrido muchos sucesos trágicos durante las dos últimas décadas, con guerras que han causado estragos y destrucción masiva en el país. Además de padecer el miedo y el horror, la población civil iraquí ha sido víctima con frecuencia de minas terrestres y bombas sin detonar. Y según varias organizaciones desminadoras, millones de esas minas y bombas podrían estar todavía enterradas.

Spirit of Soccer es una de esas organizaciones. Esta ONG lleva trabajando desde 2009 para concienciar sobre las minas terrestres por todo Irak, donde sus programas ayudan a más de 300.000 niños; todos mediante el fútbol.

Con el apoyo de la Fundación FIFA, más de 50 instructores e instructoras locales de educación sobre el riesgo que entrañan las minas, todos ellos afiliados a Spirit of Soccer, visitan las comunidades y las escuelas locales para formar a la generación más joven en el fútbol y dar charlas sobre las minas terrestres y su peligro.

“Instruimos a los niños sobre los riesgos de las minas mediante simples programas de fútbol”, explica a FIFA.com el instructor Saif Faisal. “Después de dar estos mensajes a los niños, les pedimos que se los transmitan a sus padres y familiares”.

Saif lleva trabajando con Spirit of Soccer desde 2011. “Personalmente he recibido un gran apoyo de la organización”, resalta. “Me enviaron al primer curso de formación en Jordania en 2013, y obtuve un certificado de capacitación de categoría C por parte de la Confederación Asiática de Fútbol. Luego obtuve un certificado de categoría B el año pasado, al término de un curso organizado por la Federación Iraquí de Fútbol”.

Pero la labor de Saif no se limita a concienciar a los niños. “Además de las competiciones de fútbol que hemos celebrado, también organizamos sesiones formativas para jóvenes instructores en ciudades como Kut, Ramadai o Samawa, entre muchas otras. El objetivo era crear una red de voluntarios capaces de comunicar los mensajes de concienciación a través del fútbol y, de este modo, salvar vidas”.

El valor de Spirit of Soccer en Irak Previous 01 / 08 ukc0e6oqxp3shngm66cj.jpg 02 / 08 av3b5onncbewy150qbnt.jpg 03 / 08 v4t7gtqpjuftljj0h3ec.jpg 04 / 08 uf2ivayxtanbzc0e1wkb.jpg 05 / 08 ejdu8zrmizegbzteviwp.jpg 06 / 08 mj74iawyol1ibjczgphy.jpg 07 / 08 ywxisdlfciohnkwd4zxv.jpg 08 / 08 ko9hlgd72vzacjjqisbj.jpg Next

Surur Abdulkarim, compañera de Saif en la organización, trabaja apasionadamente para concienciar sobre las minas terrestres; especialmente desde que perdió a su hermana durante la guerra en la ciudad de Mosul. Surur, enfermera de profesión, no tenía ni idea de que su labor como voluntaria en su ciudad la conduciría hasta Spirit of Soccer.