Soccer Without Borders rompe barreras en Uganda

Soccer Without Borders está presente en Uganda desde 2008

Esta ONG proporciona ayuda a los jóvenes migrantes

Un 40% de los participantes son chicas

Soccer Without Borders es una organización no gubernamental fundada en 2006 con el objetivo de ayudar a los refugiados y migrantes de todo el mundo valiéndose del fútbol como instrumento de educación y desarrollo para la juventud.

Esta ONG tiene una implantación notable en Estados Unidos, aunque también está presente en distintas regiones del globo en las que hay poblaciones que se han visto obligadas a abandonar sus lugares de origen, como Uganda, donde actúa desde 2008.

En un decenio, miles de niños y muchachos de entre 5 y 23 años procedentes de Uganda y sus países vecinos han podido beneficiarse de los programas de la asociación, que ofrece un espacio para la educación, la expresión y los intercambios en torno al fútbol. Además de permitir realizarse a jóvenes que atraviesan dificultades, la meta consiste en luchar activamente contra los problemas sociales, ayudarlos a integrarse en la sociedad ugandesa y favorecer el acceso al empleo.

En un mundo en el que menos del 10% de las personas que practican el fútbol son mujeres, Soccer Without Borders se dirige especialmente al público femenino y obtiene resultados espectaculares, sobre todo en el plano del rendimiento académico y el desarrollo personal. En Uganda, más del 40% de los participantes en el programa de la ONG son chicas.