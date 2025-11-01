Níger salta a la arena

Inauguración de dos minicampos de fútbol FIFA Arena en Níger

El país es el 11.º en unirse a este programa piloto

Níger apuesta por su juventud para preparar el futuro

Una verdadera fiesta del fútbol, eso fue este viernes, 31 de octubre, la inauguración de dos minicanchas FIFA Arena en Niamey, la capital de Níger. Esta iniciativa hace realidad el compromiso asumido por Gianni Infantino durante la Cumbre del Deporte para el Desarrollo Sostenible, celebrada en julio de 2024 en París.

El presidente de la FIFA anunció entonces el objetivo de construir minicampos de fútbol por todo el mundo, con el objetivo de alcanzar la cifra de 1.000 para 2031. Níger se une así al grupo de países pioneros que participa en la fase piloto del programa FIFA Arena, lanzado en enero de 2025.

"Ustedes forman parte de nuestro once inicial, los 11 primeros países en inaugurar oficialmente su propio minicampo de fútbol FIFA Arena", se congratuló Infantino en un mensaje de vídeo.

"De este modo, participan en el lanzamiento de un proyecto capaz de cambiar la vida de millones de niños y niñas. Cada niño y cada niña merece la oportunidad de jugar al fútbol si así lo desea. Cada niño y cada niña merece un lugar seguro que le permita aprender, jugar y crecer. Esa es la esencia del proyecto FIFA Arena, y eso es lo que ustedes han proporcionado a los niños y niñas de Níger".

Felicidad para 10.000 jóvenes

"Ustedes están entre los primeros, pero muchos otros seguirán su ejemplo", continuó el presidente de la FIFA. "Nuestro objetivo es crear al menos 1.000 nuevos minicampos de fútbol en todo el mundo, incorporando nuevos miembros a la familia FIFA Arena. Eso proporcionará a generaciones de niños y niñas del mundo entero, en especial en zonas urbanas y rurales desfavorecidas, la oportunidad de practicar este deporte que tanto nos apasiona".

La pasión por el fútbol fue precisamente la protagonista de la jornada inaugural con la organización de un partido de exhibición en el que niños y niñas compartieron el deleite de jugar y festejar juntos la apertura de este nuevo terreno de juego cerca de sus casas. La Federación Nigerina de Fútbol (FENIFOOT), por su parte, quiso poner de relieve la importancia de la igualdad de género y la inclusión que esta iniciativa aporta.

Las canchas beneficiarán a un total estimado de 10.000 jóvenes, provenientes de centros escolares y barrios populares circundantes, que a partir de ahora podrán divertirse y jugar en condiciones óptimas.

"Me alegra ver hoy a la juventud nigerina inaugurar estos nuevos minicampos de fútbol FIFA Arena. Estos espacios ofrecen a los niños y niñas de Niamey un entorno seguro e inspirador para jugar y crecer gracias al fútbol", se complació Elkhan Mammadov, director de la División de Federaciones Miembro.

La juventud como motor

El programa Football for Schools está diseñado para permitir al sistema educativo servirse de los valores del deporte rey para consolidar el aprendizaje, promoviendo al mismo tiempo el desarrollo personal de manera lúdica y divertida.

"Cuando el fútbol se convierte en una herramienta educativa, es todo un país el que prepara el futuro de su juventud", resumió Issaka Adamou, presidente de la FENIFOOT. "Níger se compromete con una escuela inclusiva, dinámica y ciudadana gracias al poder del deporte. Integrar el fútbol en las escuelas para reforzar la educación cívica, la inclusión social y el desarrollo de los jóvenes a través del deporte, es permitir a Níger dar un paso adelante con la FIFA por la educación y el fútbol de base".

Esta atención prestada a la educación y al desarrollo beneficia igualmente al fútbol de élite de Níger, cuya selección nacional masculina atraviesa ahora mismo un momento magnífico. Los Mena registraron la mejor progresión en cuanto a puestos ascendidos en la última edición de la Clasificación Mundial FIFA/Coca-Cola gracias a su soberbia trayectoria en la competición preliminar africana de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Es la tercera vez consecutiva que el país experimenta una subida en el escalafón. Impulsado por un fuerte crecimiento demográfico y una formidable fuente de talento, Níger aún no ha terminado de ascender.

Inauguración de la FIFA Arena en Niamey, Níger