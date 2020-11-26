Mertesacker: "Intento ser auténtico en todo"

Per Mertesacker dirige la Academia del Arsenal

El campeón en Brasil 2014 fue entrevistado sobre liderazgo

Habla de construir un equipo y sacar lo mejor de los jugadores

Para cerrar su Ciclo sobre Liderazgo (‘Leadership Series’), el Equipo de Rendimiento e Investigación del Arsenal invitó a su propio compañero Per Mertesacker para hablar en videoconferencia ante una audiencia mundial la semana pasada.

Mertesacker dirige actualmente la Academia del Arsenal tras una distinguida carrera en el club del norte de Londres. El ex defensa de 36 años ganó 3 Copas de Inglaterra con los Gunners y capitaneó al equipo durante varios años. Sumó 104 internacionalidades con Alemania y la ayudó a ganar la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014™.

¿Como qué clase de líder se describiría a sí mismo?

Intento ser auténtico en todo lo que hago. En cada paso que doy, trato de no perderme nunca. Si quieres influir en tu entorno, necesitas ser auténtico; tienes que ser honesto contigo mismo primero. Dondequiera que voy, intento hacerme mejor a mí mismo y a la gente de mi alrededor. Como líder, es importante tratar a todos igual, lo cual no siempre es fácil. Quiero ser la misma persona tanto en el vestuario como en la sala de juntas.

¿Con qué características fundamentales se ha encontrado que hagan que un líder sea bueno o ineficaz?

La gente que me encanta es la que sabe reflexionar sobre sí misma e intenta encontrar una forma de mejorar. Estoy muy interesado en mejorarme a mí mismo, en ser autoconsciente y reflexionar sobre mis propios actos. Todos cometen errores o toman decisiones de las que se arrepienten. Al ser un director de academia muy novato, he aprendido lo importante que es escuchar.

Menos hablar y más escuchar es la actitud que necesitaba adoptar. Cuando tuviste una exitosa carrera en el campo, pero ahora necesitas habilidades administrativas y organizativas para estar en la cima, ¡ahí está mi laguna! Se trata de rodearse de buena gente que puede enseñarte mucho.

Ahora que está dirigiendo la academia, ¿qué es importante para construir un equipo exitoso?

Hoy en día, las academias tienen más de 100 personas trabajando allí. Es una organización enorme, la cantidad de gente a la que diriges y lideras. Quiero representar ciertos pensamientos y creencias. Pero de hacer eso sólo para ti a hacerlo ahora para otros es una perspectiva totalmente diferente.

Obviamente, utilizo mi experiencia y conocimientos sobre este deporte. Pero necesitas comprender lo importante que es la gente que te rodea para comunicar tu mensaje, de modo que llegue hasta los jugadores. Todavía estoy en mitad de este proceso interesantísimo, y todos los días pienso: ¿cómo puedo construir un equipo fuerte a mi alrededor, un equipo que represente exactamente lo que tenemos que hacer?

¿Cómo maneja caracteres diferentes e intenta sacar lo mejor de ellos?

Lograr conocer a la gente, y entenderla, es primordial en mi trabajo. No siempre es fácil. Durante 15 años, fui muy obstinado en mi forma de hacer las cosas. Ahora colaboro con personas que poseen gran experiencia y conocimientos especializados en diferentes ámbitos. Mis conocimientos son muy limitados, por lo que necesito encontrar una buena colaboración para tomar las mejores decisiones. Muchas cosas se reducen a la comunicación sincera, a intentar encontrar la mejor manera de trabajar juntos y pensar solamente en los jugadores.

¿Cuál sería el principal mensaje para los líderes futuros?

Creo que todos nos influimos mutuamente de alguna manera. Especialmente ahora, el mundo nos muestra lo importantes que son los valores y normas. Quiero que la gente vea lo coherente y fiable que soy. Los líderes del futuro tienen que ser auténticos y sinceros, consigo mismos y con los demás.

Lo que veo mucho en los jóvenes es el tema de culpar a los demás de lo que pasa en sus vidas. Eso es muy peligroso. Todo el mundo tiene sueños, como tener un gran éxito. Quiero que las nuevas generaciones hagan más preguntas. Lanzo un desafío a las nuevas generaciones, porque no he visto que lo hagan lo suficiente: los jóvenes actuales están llegando a un ambiente muy acogedor, ¡así que haced más preguntas! Preguntad a Petr Čech por qué ha tenido éxito durante 15 años. ¿Cómo lo ha hecho?

Todos los líderes somos muy abiertos ahora. Yo me sinceré mucho sobre mis propias dificultades en mi libro. Los líderes son vulnerables y siempre lo serán. Ser abierto y sincero contigo mismo y no culpar a los demás son algunos de los temas que me gustaría abordar.