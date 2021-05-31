La FIFA y la CARICOM alcanzan un acuerdo de colaboración histórico

La FIFA y la Comunidad del Caribe (CARICOM) han firmado este 31 de mayo un memorando de acuerdo para fortalecer su colaboración con el objetivo de fomentar la integridad del deporte y la responsabilidad social, al tiempo que impulsan el desarrollo del fútbol en la región.

El embajador Irwin LaRocque, secretario general de CARICOM, y Gianni Infantino, presidente de la FIFA, firmaron el histórico acuerdo durante una ceremonia virtual a la que asistieron los presidentes de las federaciones nacionales de fútbol de los países que integran la CARICOM, Ministros y representantes de los países, así como Victor Montagliani, presidente de la Concacaf.

"Es un placer haber alcanzado este acuerdo con la Comunidad del Caribe. Nuestro objetivo es utilizar el fútbol como catalizador del desarrollo social en la región. El deporte rey goza ya de una gran popularidad en el Caribe, donde el potencial para seguir creciendo es inmenso. Me complace ver que los países de la región son conscientes de las oportunidades que les brinda este acuerdo en lo que respecta a beneficios sociales para sus comunidades, y estamos deseando colaborar estrechamente con ellos en torno a este objetivo común", indicó el presidente Infantino.

"Acojo con gran satisfacción este Memorando de Acuerdo y la colaboración con la FIFA", declaró el Secretario General de la CARICOM, Irwin LaRocque. "Muchos de nuestros estados miembro han implantado programas de desarrollo que utilizan el deporte como agente transformador. Nuestra región valora y respalda los beneficios para la sociedad, la salud y la economía que aporta el fútbol. La alianza con organizaciones como la FIFA nos ayuda a impulsar nuestros objetivos de incentivar a los jóvenes, en particular, para que lleven un estilo de vida saludable al tiempo que disfrutan de los beneficios de un deporte como el fútbol".

Previous 01 / 06 r3dv91ntonxwxhljup4q.jpg 02 / 06 wb7yk4sjsjxdgqolnchg.jpg 03 / 06 feochxxwvs3hfhnecgq2.jpg 04 / 06 bspmjziru0qxxzociymx.jpg 05 / 06 ncoqgeyuncbxiuqrtcpz.jpg 06 / 06 pwvgekfwx3kgcaqhtgpn.jpg Next

"La integridad del deporte, y del fútbol en particular, en nuestra región es una prioridad absoluta para la FIFA y la Concacaf, y solo puedo acoger con satisfacción este acuerdo firmado hoy. Beneficiará a toda la región del Caribe y nos apoyará en nuestros amplios esfuerzos por desarrollar el juego a todos los niveles", declaró el Presidente de la Concacaf y Vicepresidente de la FIFA, Victor Montagliani. "El fútbol es una fuerza unificadora que promueve el desarrollo social, trascendiendo todo tipo de barreras, en beneficio de nuestras sociedades".

Russell Latapy, seleccionador de Barbados y FIFA Legend, declaró lo siguiente en una intervención durante la ceremonia: "Agradezco los esfuerzos de la FIFA y la CARICOM por invertir en el desarrollo del fútbol, porque un entorno más seguro para nuestros niños significa también un entorno más seguro para el fútbol en general y para todas las partes implicadas".

El memorando de acuerdo se centra en seis áreas fundamentales de colaboración, especialmente en la implantación de un programa de fútbol en el plan de estudios de educación física de las escuelas de primaria de la región de la CARICOM. La FIFA, en colaboración con sus federaciones miembro, prestará su ayuda para el desarrollo de los entrenamientos, de las competiciones y de la formación de entrenadores de fútbol, de árbitros y administradores, así como de profesores de educación física.