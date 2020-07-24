Football Pride: un día de cultura futbolística LGBTIQ+ en línea

Football v Homophobia organiza el Festival del Orgullo Futbolístico

Aspira a conectar a la comunidad LGBTIQ+ mundial con la familia del fútbol

Habrá disponibles treinta horas de programación en distintas plataformas

En una época en la que muchos aficionados al fútbol LGBTIQ+ se sienten aislados, el Football Pride (“Orgullo Futbolístico”) ofrecerá el sábado 25 de julio un día de mesas redondas, debates, concursos de preguntas, películas y diversión futbolística.

Este evento que se celebra en Londres está organizado por Football v Homophobia, una iniciativa internacional que existe para combatir la discriminación por razón de orientación sexual o identidad y expresión de género en todos los ámbitos del fútbol.

Los participantes podrán confeccionar su propia serie de actividades a lo largo de la jornada, utilizando para ello distintas plataformas en línea. Se ofrecen las siguientes opciones, en tres “fases” virtuales y una zona dedicada a las familias:

Un curso de entrenamiento a cargo de Rehanne Skinner, seleccionadora femenina de la Federación Inglesa (categorías sub-18 a sub-21)

The Road to a Rainbow Stadium (“El camino hacia un estadio arcoíris”): el Tottenham Hotspur hablará de su compromiso con los hinchas LGBTQ+

Sesiones de DJ en vivo, un torneo del FIFA en línea y concursos de preguntas y respuestas

Entrevistas, mesas redondas y proyección de películas

A lo largo de la última década se ha registrado un claro incremento en la constitución de peñas LGBTQ+. Sin embargo, en distintas regiones del mundo siguen produciéndose casos de discriminación, acoso y violencia, lo que impide lograr un movimiento futbolístico plenamente inclusivo.

Hemos pedido a tres grupos que nos expliquen en qué consiste su labor, qué personas los integran y cuáles son sus objetivos.

Proud Lilywhites es la peña LGBTQ+ oficial del Tottenham Hotspur desde 2014. Cuenta ya con 650 miembros en todo el mundo y posiblemente sea uno de los colectivos de hinchas LGBTQ+ más grandes y de mayor repercusión del planeta.

El principal objetivo de Proud Lilywhites es que haya un espacio seguro y acogedor para todos los hinchas y el personal LGBTQ+ de los Spurs, tanto en su nuevo estadio como en todos los puntos de atención del club.

De hecho, fue pionero en Inglaterra al colaborar con el club y con la Fundación Tottenham Hotspur en la preparación de las especificaciones del puesto y el proceso de contratación de un coordinador LGBTQ+ interno de la entidad.

Simon Gray y Chris Paouros, sus cofundadores, estarán acompañados este sábado durante la sesión del Football Pride por Levi Harris, responsable de relaciones con los hinchas del Tottenham Hotspur, para repasar cómo llegaron a forjar una relación profesional tan sólida, que ha hecho de los _Spurs_un ejemplo de inclusión de hinchas LGBTQ+.

Participarán además en la charla Donna-Maria Cullen, directora ejecutiva, y Ledley King, embajador del club.

El exdefensor internacional inglés y de los Spurs asistió a la presentación de Lilywhites y a los principales actos posteriores, lo que pone de manifiesto el compromiso del Tottenham Hotspur con la inclusión de los seguidores LGBTQ+.

El Charlton Athletic Community Trust (CACT )Invicta FC (CIFC) se convirtió en agosto de 2017 en el primer equipo “respetuoso de los derechos LGBTQ+” en afiliarse oficialmente a un club de fútbol profesional.

El CIFC está compuesto por futbolistas de todo tipo de perfiles, abiertamente gays, lesbianas, bisexuales, transgénero, asexuales y aliados, y uno de sus objetivos fundamentales es utilizar el poder del fútbol para derribar barreras, acabar con los tópicos LGBTQ+ y promover la igualdad y la inclusión para todos.

El CIFC forma parte del Departamento de Igualdad, Diversidad e Inclusión (EDI) del Charlton Athletic Community Trust (CACT), un programa fundamental en su acción global de lucha contra la discriminación y las desigualdades y fomento de la cohesión comunitaria.

El CIFC está dirigido por un grupo de entregados voluntarios, con Gary Ginnaw y Samuel Timms a la cabeza, y cuenta con el apoyo del doctor Michael Seeraj, responsable de EDI del CACT.

El CIFC compite en la London Unity League, la Gay Football Supporters Network National League y el Kent FA Sunday Junior Trophy. Se adiestra y juega sus partidos de local en el campo de entrenamiento del Charlton Athletic, junto a otros equipos comunitarios.

Gary y Samuel ocupan sendos puestos en el comité de dirección del Football Pride y ejercerán de presentadores de un concurso de preguntas sobre el fútbol europeo con la Federación Europea del Deporte Gay y Lésbico (EGLSF).

También se proyectará un breve documental titulado Dare to Play “(Atrévete a jugar”), al que seguirá un debate.

Villa and Proud es la red oficial LGBTQ+ del Aston Villa FC, formada el 28 de noviembre de 2018. Actualmente tiene 298 miembros, de los cuales un 61% (181) se describen como aliados de la comunidad LGBTQ+.

Es algo de una importancia crucial, puesto que los aliados son necesarios para apoyar activamente la lucha contra la discriminación.

Para los 117 miembros que se identifican como LGBTQ+, Villa and Proud constituye un espacio que favorece la inclusión, el empoderamiento y la visibilidad en este deporte de las personas infrarrepresentadas, tanto en el Villa Park como a través de oportunidades de representar al club en eventos relacionados con el Orgullo.

Villa and Proud organiza un seminario anual gratuito denominado Empower Your Pride (“Empodera tu orgullo”), cuyo objetivo es poner en contacto a gente de todo tipo y de distintas organizaciones de la ciudad de Birmingham. Gestiona asimismo una campaña que lleva por nombre Villa Allies (“Aliados del Villa”) y dura todo el año.

Villa and Proud tiene una magnífica relación con figuras destacadas del Aston Villa FC, lo que facilita la creación de una plataforma para la inclusión LGBTQ+ en este club profesional.

Cuenta con dos embajadores, Thomas Hitzlsperger, antigua estrella del Aston Villa FC que anunció públicamente su homosexualidad tras colgar las botas, y Natalie Haigh, jugadora en activo del Aston Villa Women, equipo recién ascendido a la primera división del fútbol femenino inglés.