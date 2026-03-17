El programa Football for Schools de la FIFA llega a Japón

El evento de lanzamiento tuvo lugar en el Gimnasio General de la Ciudad de Ota, en Tokio

Aya Miyama, miembro del Panel de la FIFA sobre la postura conjunta de los futbolistas, habló en una sesión contra el racismo

El programa Football for Schools ya está en marcha en 153 de las federaciones miembro de la FIFA

La iniciativa Football for Schools (F4S) de la FIFA, que utiliza divertidas sesiones de fútbol para enseñar a los niños habilidades para la vida y el ámbito académico, se ha puesto en marcha en Japón con un evento para su lanzamiento celebrado en el Gimnasio General de la Ciudad de Ota, en Tokio. Más de 90 niños participaron, disfrutando del fútbol mientras desarrollaban valores importantes, y más de 60 educadores recibieron formación, desarrollando tanto habilidades futbolísticas como esenciales para la vida, con el objetivo de empoderar a niñas y niños de todo el país.

"Este evento ha sido una experiencia maravillosa. Cuanto más me he involucrado en el fútbol, más he sentido que el fútbol es como la vida misma, por lo que confío en que aprender habilidades para la vida a través de Football for Schools contribuirá a un mundo mejor en el futuro", afirmó. "Además, creo que las actividades del Panel de la FIFA sobre la postura conjunta de los futbolistas en las que estamos trabajando se ampliarán aún más profundizando nuestro aprendizaje a través del fútbol".

El programa Football for Schools, lanzado por primera vez en 2019, se está implementando actualmente en 153 de las federaciones miembro de la FIFA (FM).

"El lanzamiento de Football for Schools de la FIFA en Japón fue un hito fantástico, especialmente con la participación de Aya Miyama, miembro del Panel de la FIFA sobre la postura conjunta de los futbolistas", declaró Antonio Buenaño Sánchez, responsable de Football for Schools. "Su participación puso de relieve la importancia del pilar de la educación dentro de la en la Postura Global de la FIFA contra el Racismo y el papel de la educación en la formación e inspiración de las futuras generaciones".

El secretario general de la Federación Japonesa de Fútbol (JFA), Yukawa Kazuyuki, afirmó que Football for Schools se desarrollará paralelamente a dos programas ya existentes dentro de la JFA.

Explicó que el Proyecto Kokoro de la JFA, creado en 2006 en respuesta a la violencia y el acoso escolar, organizó sesiones con atletas de diversos deportes que transmitieron, a través de sus propias experiencias, la importancia de luchar por los sueños.

En 2014, se puso en marcha el Programa de capacitación y apoyo a la educación física en las escuelas de primaria, que ofrece formación para impartir clases de educación física de acuerdo con las nuevas directrices curriculares.