La FIFA y la Federación Australiana de Fútbol crean nuevas vías para el fútbol en el país oceánico

La FIFA y la Federación Australiana de Fútbol reunieron a directivos de la A-League y la Championship para llevar a cabo unos seminarios conjuntos en Sídney

Los temas principales fueron la estrategia, la gobernanza, los ingresos y la organización de eventos con expertos de todo el mundo

La introducción de la Championship australiana supone la reestructuración de la pirámide del fútbol nacional y abre nuevas vías a clubes y jugadores

Antes de la puesta en marcha de la Championship australiana, la nueva segunda división masculina del país, la FIFA y la Federación Australiana de Fútbol organizaron una serie de seminarios a lo largo de tres días para directivos de clubes de primera y segunda división.

Estas sesiones, que tuvieron lugar en Sídney entre el 21 y el 23 de septiembre, permitieron reunir por primera vez a los directores ejecutivos y directores generales de la A-League y de la nueva Championship, a fin de compartir información y perfilar el futuro del fútbol nacional.

Entre los participantes se encontraban Anter Isaac, presidente de la Federación Australiana de Fútbol; Heather Garriock, directora ejecutiva en funciones de la Federación Australiana de Fútbol; y Ornella Desirée Bellia, directora de la Subdivisión de Relaciones y Desarrollo del Fútbol Profesional de la FIFA. También asistieron los expertos internacionales Raúl Sanllehí, presidente de operaciones de fútbol del Inter de Miami, y Luis Rodríguez, expresidente del FC Juárez.

La Championship australiana supone un paso fundamental en la reestructuración de la pirámide del fútbol nacional, pues servirá de enlace entre las ligas estatales y la Isuzu UTE A-League masculina. Además, abrirá nuevas vías a clubes y jugadores.

Los seminarios se basaron en cuatro pilares estratégicos:

Planificación estratégica

Gobernanza de los clubes

Aspectos comerciales y generación de ingresos

Gestión de eventos

“Estas iniciativas se ajustan a la visión de la FIFA de fortalecer el fútbol de clubes en todo el mundo —manifestó Ornella Desirée Bellia, directora de la Subdivisión de Relaciones y Desarrollo del Fútbol Profesional de la FIFA—. Cuanto más potentes son los clubes, más potentes son las ligas. Esto, a su vez, genera más oportunidades para los jugadores y, en última instancia, fortalece las selecciones nacionales”.

“Los clubes son el eje de toda nuestra actividad, y esta colaboración con la FIFA es un paso estratégico muy importante para establecer una conexión entre el fútbol de clubes mundial y el fútbol de Australia —afirmó Heather Garriock, directora ejecutiva interina, en nombre de la Federación Australiana de Fútbol—. Al aprender los unos de los otros y compartir nuestros conocimientos, podemos fomentar el crecimiento, subir el listón y crear nuevas oportunidades para que todo el ecosistema del fútbol de Australia alcance una nueva dimensión”.