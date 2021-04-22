La Federación Croata de Fútbol obtuvo el visto bueno definitivo del IFAB para la utilización del VAR

La introducción del VAR en Croacia se ha financiado con el Programa Forward de la FIFA

Se espera que la confianza de los aficionados en la precisión del arbitraje aumente considerablemente

El primer partido de la primera división croata con tecnología del VAR lo jugaron Inter Zapresic e Istra 1961 el 31 de enero de 2020

La Federación Croata de Fútbol (HNS) cumplió recientemente todos los requisitos necesarios para introducir la tecnología del VAR en el fútbol croata

Croacia, esa nación mediterránea tan futbolera, ya ha completado todas las actividades y etapas formativas para árbitros para poder introducir la última tecnología de videoarbitraje financiada mediante el Programa Forward de la FIFA– en su fútbol nacional. Durante el proceso, 11 árbitros de VAR, 13 asistentes de VAR, 16 árbitros y 5 operadores de repeticiones recibieron la formación necesaria para hacerla funcionar.

"Enhorabuena a todos los que han contribuido a este exigente y amplio proyecto. Asimismo, me gustaría expresar mi gratitud a la Federación Croata de Fútbol y a la FIFA por su apoyo máximo. Se han invertido muchos fondos, esfuerzos y tiempo en la formación en videoarbitraje; y estamos orgullosos de haber recibido una respuesta positiva del IFAB para empezar a utilizar la tecnología del VAR esta primavera; justo como estaba planeado”, afirmó el vicepresidente de la HNS, Ante Kulusic.

De acuerdo con el proyecto, la HNS también organizó dos actos educativos destinados a representantes de los medios de comunicación para que se familiarizasen con el sistema del VAR, que se utilizó por primera vez el 31 de enero de 2020 en un partido de la primera división croata entre el Inter Zapresic y el Istra 1961.

Una clase detallada sobre el uso del VAR, la filosofía que hay detrás de la tecnología, las reglas para su aplicación, y los principios que rigen su funcionamiento formaron parte de la presentación que hicieron los representantes de la FIFA. Se espera que la nueva tecnología, financiada mediante el Programa de Desarrollo Forward de la FIFA, aumente la confianza de los aficionados al fútbol en la precisión y fiabilidad del arbitraje.

"Es un gran paso adelante para la HNS. Al introducir el VAR, nuestro objetivo era incrementar la confianza de los espectadores del fútbol en la precisión del arbitraje en el fútbol croata. Creo que hemos hecho una gran jugada y que se trata de otra mejora tremenda para el fútbol croata, al igual que los nuevos campos híbridos que construimos supusieron grandes mejoras en materia de infraestructuras. Me gustaría dar las gracias a todos los que han trabajado en este proyecto”, declaró el director ejecutivo de la HNS, Marijan Kustic.

Ante Kulusic, vicepresidente de la HNS y presidente del Comité de Árbitros de Fútbol, ejerció de jefe de proyecto para la introducción del VAR en Croacia. El directivo croata, profundamente involucrado en el proyecto, expresó su satisfacción y entusiasmo:

"Me gustaría dar las gracias a todo el equipo del proyecto, incluido el presidente [Davor] Suker, el director ejecutivo [Marijan] Kustic, el Comité Ejecutivo de la HNS, y la directora de asuntos internacionales y licencias [Ivancica] Sudac. Tras obtener la aprobación del IFAB, no hay más obstáculos para introducir el VAR, que se utilizará en los partidos de la primera división croata y los partidos de la Copa de Croacia. Hemos celebrado seminarios detallados sobre el VAR para los medios de comunicación, entrenadores y jugadores; y esperamos que la introducción del VAR se lleve a cabo con la mayor fluidez posible. Si conseguimos mejorar la toma de decisiones de los árbitros en momentos clave del juego, habremos hecho una cosa muy buena", afirmó Kulusic.