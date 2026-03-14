Comienza en París la cuarta edición del Diploma en Liderazgo Técnico de la FIFA

La formación, de 20 meses de duración, se inició con un seminario de seis días celebrado en París (Francia)

El programa del taller incluyó sesiones teóricas, ejercicios prácticos y una jornada en Clairefontaine, el Instituto Nacional de Fútbol de Francia

Creado en 2023, este diploma es la formación de referencia para los responsables técnicos nacionales y continentales

El 5 de marzo de 2026 la bandera de la FIFA se izó sobre su oficina en París durante una ceremonia protocolaria. "Está ahí para señalar nuestra presencia y la del mundo entero ya que, como decimos a menudo, el fútbol une al mundo", declaró Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Así, la capital francesa constituyó el marco ideal para reunir a 27 dirigentes venidos de todos los rincones del planeta y dar el pistoletazo de salida a la 4ª edición del Diploma en Liderazgo técnico de la FIFA.

Esta capacitación, única en su género, representa lo mejor del programa formativo en liderazgo técnico de la FIFA. En ella se abordan cinco grandes ámbitos a lo largo de un programa de estudios de 20 meses de duración: liderazgo técnico, alto rendimiento, formación de entrenadores, fútbol amateur y gestión. El programa proporciona a los responsables técnicos "las herramientas necesarias para desarrollar proyectos técnicos que contribuyan al crecimiento del fútbol en vuestros países", resumía Gianni Infantino en diciembre de 2025 durante la entrega de diplomas a la segunda promoción.

El lanzamiento de esta cuarta edición tuvo lugar en forma de seminario, organizado en París del 9 al 14 de marzo de 2026. Esta cita de seis días estuvo jalonada de encuentros, sesiones teóricas, ejercicios prácticos, salidas colectivas y talleres de reflexión, todo ello dirigido por expertos. El programa incluyó una jornada de estudio y convivencia en el Instituto Nacional de Fútbol, en Clairefontaine, centro de entrenamiento y formación de las selecciones de Francia.

De manera simbólica, Paris, la Ciudad de la Luz, también fue el punto de partida del viaje iniciático de los directores técnicos. "Al utilizar las luces como metáfora de un movimiento intelectual y cultural, esta sesión explora el liderazgo como viaje basado en la razón", podía leerse en el programa del taller. Arsène Wenger, director de Desarrollo del Fútbol Mundial de la FIFA, y Steven Martens, director de la División de Desarrollo del Fútbol Mundial de la FIFA, estuvieron presentes y compartieron sus consejos con los participantes.

Lanzamiento del Diploma en Liderazgo Técnico de la FIFA en Clairefontaine, Francia Previous 01 / 08 Launch of FIFA Technical Leadership Diploma - Clairefontaine 02 / 08 Launch of FIFA Technical Leadership Diploma - Clairefontaine 03 / 08 Launch of FIFA Technical Leadership Diploma - Clairefontaine 04 / 08 Launch of FIFA Technical Leadership Diploma - Clairefontaine 05 / 08 Launch of FIFA Technical Leadership Diploma - Clairefontaine 06 / 08 Launch of FIFA Technical Leadership Diploma - Clairefontaine 07 / 08 Launch of FIFA Technical Leadership Diploma - Clairefontaine 08 / 08 Launch of FIFA Technical Leadership Diploma - Clairefontaine Next

"Formar a los líderes técnicos es absolutamente vital", confirmó Arsène Wenger. "Ellos son los que impulsan la política técnica en el seno de las federaciones miembro, y también son ellos los encargados de la formación integral de los jóvenes. Se trata de un doble proyecto que es extremadamente difícil de llevar a cabo. Es necesaria mucha fuerza de persuasión, convicción y claridad de ideas. También hay que tener aguante y no rendirse, porque no siempre es fácil imponer una política técnica en las federaciones". Es mucho lo que está en juego y esa es la razón por la que este diploma, creado en 2023, ha perdurado en el tiempo. Además del seminario de introducción, el programa incluye intercambios de conocimientos y de liderazgo en asociación con el Programa de Desarrollo del Talento de la FIFA, un taller dedicado al liderazgo y un plan de formación en línea por medio del Centro de Capacitación de la FIFA.

Hay que esforzarse en la formación; el éxito depende de ello. Arsène Wenger Director de Desarrollo del Fútbol Mundial de la FIFA.

"Todos los años el programa cambia un poco. Lo adaptamos", continuó Wenger. "Pero el objetivo sigue siendo el mismo: proporcionar las claves y las maneras de razonar, porque los problemas son distintos en cada país. En algunas federaciones miembro, el fútbol de base no está desarrollado, en otras no hay competiciones. Hay que dar respuestas a los directores técnicos para que puedan resolver cada problema al que se enfrenten. En la FIFA tenemos una visión de conjunto y podemos ayudarles". Sin duda alguna, los conocimientos adquiridos permitirán a todos estos líderes encontrar soluciones e implantar programas técnicos innovadores destinados a contribuir al desarrollo del fútbol en sus respectivos países. Los objetivos estratégicos a largo plazo son dar una oportunidad a todo el talento y favorecer el avance de la disciplina a todos los niveles.

"Naturalmente, abordamos aspectos futbolísticos durante la formación, pero el eje principal es la noción de liderazgo", insistió Steven Martens. "Se trata de saber cómo gestionar un equipo, cómo dar sentido a una política técnica, cómo comunicar, etc. Detrás de un líder siempre hay un equipo".

"Nosotros también hemos creado un equipo, un verdadero grupo, ya que como mínimo 25 directores técnicos, venidos en cada ocasión de los seis continentes, participa en cada edición", añadió Martens. "Todos podrán transmitir los conocimientos adquiridos. Todo esto hace que, progresivamente, tengamos cada vez más personas capaces de impulsar el desarrollo del fútbol".