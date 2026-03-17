Fiyi estrena un minicampo FIFA Arena, el primero en Oceanía

Se llevó a cabo la inauguración de un minicampo FIFA Arena en la provincia de Ba, en Fiyi

El proyecto ya se ha puesto en marcha en las seis confederaciones

El minicampo supone un paso más en el desarrollo de las infraestructuras del fútbol base en Fiyi

Fiyi se ha convertido en el primer país de Oceanía en inaugurar un minicampo FIFA Arena, lo que significa que el proyecto, cuyo objetivo es beneficiar a los niños de zonas urbanas y rurales desfavorecidas de todo el mundo, ya está en marcha en las seis confederaciones.

Las nuevas instalaciones, inauguradas el 14 de marzo, consisten en un minicampo de césped artificial situado en el AD Patel College, en la provincia de Ba, y suponen un paso más en el desarrollo de la infraestructura del fútbol base en el país.

El campo fue inaugurado por la viceministra de Juventud y Deportes de Fiyi, Aliki Bia, junto con el director de la Subdivisión de Federaciones Miembro de la FIFA para Asia y Oceanía, Sanjeevan Balasingam. Estudiantes, padres, profesores, dirigentes futbolísticos y miembros de la comunidad también asistieron a la ceremonia de inauguración.

Se espera que las instalaciones beneficien a unos 3.600 niños y niñas de 14 escuelas de la comunidad circundante, proporcionando un espacio seguro y accesible para que los más pequeños aprendan y disfruten del juego.

El director ejecutivo de la Federación de Fútbol de Fiyi (FFA), Mohammed Yusuf, afirmó que las nuevas instalaciones contribuirían a reforzar el desarrollo del fútbol y el futsal entre los jóvenes jugadores. "Este minicampo supone otra importante inversión en el fútbol base. Instalaciones como esta proporcionan a los jóvenes jugadores un entorno seguro y moderno para aprender y disfrutar del juego, al tiempo que nos ayudan a fomentar la participación de las escuelas y las comunidades tanto en el futsal como el fútbol", declaró.

La iniciativa FIFA Arena cumple el compromiso adquirido por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en la Cumbre Internacional "Deporte para el desarrollo sostenible", celebrada en París (Francia) en julio de 2024, en la que anunció el objetivo de la FIFA de construir minicampos de fútbol en todo el mundo, con la meta de alcanzar los 1.000 para 2031.

Fiyi, un archipiélago de más de 300 islas, es conocido principalmente como un país donde se practica el rugby, pero la FFA ha realizado un esfuerzo significativo para desarrollar el fútbol, con el apoyo de diversos programas de la FIFA.

El Programa Forward de la FIFA ha apoyado la construcción de un pabellón deportivo y una pista de fútbol sala en la sede de la FFA, mientras que el Programa Football for Schools, puesto en marcha en Fiyi en agosto de 2023, ha incorporado el fútbol al sistema educativo contribuyendo a la educación, al desarrollo y a la autonomía de millones de niños y niñas de todo el mundo.

Por su parte, el Programa de Desarrollo del Talento de la FIFA está ayudando a más jugadores jóvenes a desarrollar su potencial mejorando el aspecto técnico del juego y garantizando que los talentos de cada país tengan la oportunidad de alcanzar todo su potencial.