Uruguay inaugura obras que consolidan al Complejo Celeste como un centro de alto rendimiento clave para el desarrollo de su fútbol

La AUF renovó la cancha de césped sintético del predio, recuperó y desarrolló espacios verdes para su uso deportivo

Ambas remodelaciones forman parte de un plan integral de la AUF que cuenta con apoyo financiero del Programa Forward de la FIFA

Estuvieron presentes en el acto integrantes de la selección que disputará la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Con la presencia de integrantes de la selección que se prepara allí mismo para disputar la inminente Copa Mundial de la FIFA 2026™, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) inauguró el jueves 4 de junio las fases 3 y 4 del proyecto integral de remodelación del Complejo Celeste, el centro de entrenamiento que posee en la ciudad de Canelones.

Con apoyo del Programa Forward de la FIFA, la AUF concretó la renovación de la cancha sintética y de su sistema de riego, así como la recuperación de más de 15.400 m² de espacios verdes para uso deportivo de alto rendimiento.

El proyecto incluyó además la construcción del primer campo de césped híbrido del Uruguay, donde actualmente se prepara la selección nacional. Las obras consolidan al Complejo Celeste como un centro de alto rendimiento moderno, sostenible y alineado con las necesidades presentes y futuras del fútbol uruguayo.

La inversión rondó los 1.5 millones de USD. Teniendo en cuenta además la fase 1, que constó en la compra de terrenos, y la fase 2, en la que se renovaron los vestuarios y las oficinas del complejo, los aportes totales del Programa Forward al proyecto integral sumaron unos 3.2 millones de USD.

El evento estuvo encabezado por el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, y contó con la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi; y de Rafael Arias, Líder de la Oficina Regional de la FIFA en Asunción, entre otras autoridades.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo presente a través de un mensaje en vídeo. “Es un gran placer dirigirme a ustedes hoy, mientras celebran la inauguración de varias mejoras espectaculares en el Complejo Celeste, las prestigiosas instalaciones en las cuales Uruguay entrena y desarrolla a brillantes jugadores y jugadoras que dejan una huella imborrable en el mundo del fútbol”, dijo Infantino.

“Nos alegra enormemente que la AUF haya hecho un uso tan productivo y significativo del Programa Forward de la FIFA, invirtiendo alrededor de 1,5 millones de dólares en canchas y espacios de entrenamiento de última generación, que sus jugadores aprovecharán durante muchos años”, agregó.

Ignacio Alonso no ocultaba su sonrisa de satisfacción. “Esto es la culminación de muchas horas, meses y cruces de ideas e iniciativas, porque estamos en un predio muy especial”, afirmó el presidente de la AUF.

"Ha sido fundamental contar con los aportes de nuestra propia Asociación, que surgen del esfuerzo de nuestros jugadores, quienes a través de su concurso generan recursos para nuestro fútbol. Pero también ha sido muy importante contar con los recursos de la FIFA que, a través de su Programa Forward, ha estado presente desde que este complejo vio la luz”.

El nuevo campo sintético, que reemplaza al instalado en 2011 con apoyo de la FIFA, cuenta con césped certificado FIFA Quality Pro, superficie shockpad para amortiguación y prevención de lesiones y un moderno sistema de riego inteligente alimentado por infraestructura hídrica propia.

Paralelamente, el proyecto permitió desarrollar el primer campo de césped híbrido del Uruguay y reorganizar integralmente los espacios de entrenamiento del Complejo Celeste, brindando mayor flexibilidad para la planificación deportiva y aumentando significativamente la capacidad operativa del predio.

La reorganización y optimización de los espacios verdes del Complejo Celeste respondieron, en parte, a la preparación de Uruguay para la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Los sectores que previamente estaban destinados a tareas de jardinería, y generaban costos operativos sin un uso deportivo específico, se transformaron en superficies funcionales para el entrenamiento de alto rendimiento.

Además de reducir el desgaste de las canchas principales, estas nuevas áreas pueden utilizarse para calentamientos, entrenamientos de arqueros y trabajos diferenciados. En total, el proyecto permitió recuperar aproximadamente 15.400 m² de espacios verdes para uso deportivo, incrementando significativamente la capacidad operativa y la flexibilidad de entrenamiento del predio.

"El Complejo Celeste es mucho más que un centro de entrenamiento… Es un símbolo del compromiso de la AUF con el desarrollo del fútbol. Estas nuevas obras demuestran el impacto que puede lograrse cuando existe una visión compartida entre FIFA y sus federaciones miembro”, aseguró Jair Bertoni.

“Esta modernización no solo fortalece la preparación de las selecciones masculinas, femeninas y juveniles de Uruguay, sino que también beneficia a los programas de formación de entrenadores, arbitraje y desarrollo del talento. Nos enorgullece acompañar a la AUF en este proyecto”, amplió el director de la Subdivisión de Federaciones Miembro (América) de la FIFA.