Los progresos del fútbol panameño gracias a la ayuda del Programa Forward de la FIFA

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) presentó el Centro de Alto Rendimiento (CAR), iniciativa estratégica para el desarrollo del fútbol en el país

La selección absoluta masculina disputará este verano la Copa Mundial de la FIFA™ después de ausentarse en la edición de 2022

La selección sub-17 confirmó a principios de febrero su clasificación para la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2026™

El gran trabajo que está realizando la Federación Panameña de Fútbol (FPF) y sus selecciones nacionales están consolidando a Panamá como una potencia futbolística emergente en Centroamérica. Y no solo están brillando por las grandes actuaciones en la cancha, que les están valiendo para regresar a los grandes torneos, sino también debido a los esfuerzos que está realizando su federación.

Una ardua labor que se vio reflejada a comienzos de febrero cuando la FPF realizó una presentación institucional del proyecto del Centro de Alto Rendimiento (CAR) ante miembros de la Subdivisión de Federaciones Miembro (América). Esta iniciativa, que es estratégica para continuar con el magnífico desarrollo del fútbol panameño, cuenta con el apoyo del Programa Forward de la FIFA.

"Su apoyo financiero ha sido determinante para poder ejecutar un proyecto de esta magnitud, con bases sólidas y permitiendo avanzar en infraestructura clave sin comprometer la estabilidad institucional", destacó Matthew De Roche, director de desarrollo de la FPF.

"La FPF ha tomado la decisión estratégica de desarrollar el CAR por fases. Este enfoque permite optimizar recursos, reducir riesgos y priorizar aquellas áreas que generan mayor impacto deportivo en el corto plazo, sin perder de vista la visión a largo plazo", añadía.

Sobre este CAR pivotará el presente y el futuro del fútbol panameño, ya que servirá para todos sus equipos. "Consolida en un solo espacio la preparación integral de nuestras selecciones nacionales, desde las juveniles hasta la absoluta. Nos permite trabajar con los más altos estándares de recursos deportivos y planificar a largo plazo sin depender de infraestructura externa", destacó.

El Programa Forward de la FIFA está concebido para brindar a las federaciones miembro asistencia integral e individualizada en materia de desarrollo del fútbol, ofreciendo financiación y apoyo, como queda demostrado con el CAR de la FPF.

"El Programa Forward no solo ha hecho posible avanzar con el CAR, sino que ha contribuido a que el proyecto se desarrolle bajo una lógica de sostenibilidad, buena gobernanza y planificación estratégica. Servirá al fútbol panameño durante las próximas décadas”, continuó.

"El apoyo de la FIFA ha sido clave para el desarrollo del fútbol en Panamá. Más allá del respaldo financiero, el verdadero valor del programa está en su estructura y en el marco de trabajo que exige".

"De cara al futuro, esperamos que el CAR se convierta en nuestra columna vertebral. Queremos que sea el espacio donde se consolide la formación de jugadores, entrenadores, árbitros y demás".

Son muchas las evidencias que confirman que el fútbol panameño se está consolidando en Centroamérica y sus selecciones son cada vez más habituales en las competiciones FIFA.

La selección femenina hizo su debut en una Copa Mundial Femenina de la FIFA en la última edición en Australia y Nueva Zelanda en 2023, logrando una más que digna actuación y dejando para el recuerdo el gran gol de Marta Cox ante Francia.

Además, el combinado masculino lleva desde 2023 asentado en el top 50 de la Clasificación Mundial Masculina FIFA/Coca Cola, y cerca de las 30 mejores en los últimos meses. Y lo más importante: tras haberse perdido la edición de 2022 en Catar, disputará la Copa Mundial de la FIFA 2026™, donde está encuadrada en el Grupo L junto a Croacia, Ghana e Inglaterra.

"Es la consecuencia de un proceso estructurado: fortalecimiento de categorías inferiores, profesionalización de entrenadores, infraestructura adecuada, gobernanza eficiente y formación integral del jugador. Cuando todo el ecosistema funciona de manera coherente y a largo plazo, la clasificación a los Mundiales deja de ser una sorpresa y se convierte en una expectativa realista", comentaba De Roche, reafirmando el gran trabajo en la FPF.

El último gran paso del fútbol panameño ha sido lograr la clasificación para la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026™. Panamá la disputará por quinta vez tras lograr el pase después de superar la fase de clasificación de la Concacaf. El combinado sub-17 logró la victoria en todos sus partidos, disputados en el Estadio Rommel Fernández de la capital del país, Ciudad de Panamá.

"Esta clasificación es muy importante porque da la oportunidad de poder tener procesos con estos chicos y que puedan competir al nivel alto. Así empiezan a desarrollarse como futbolistas", destacaba el seleccionador Felipe Baloy.

Baloy, entrenador de la selección Sub-17 de Panamá, logró un hecho histórico en el fútbol nacional del país. Es el primer panameño en lograr una clasificación mundialista como jugador y ahora como entrenador principal de una selección. Le convierte en una voz autorizada para hablar del desarrollo del fútbol en Panamá.

"El fútbol panameño ha evolucionado mucho en todas sus categorías. Sus selecciones están compitiendo y clasificando a torneos internacionales y mundiales", destacó. Se está trabajando más con los niños y con los jóvenes, permitiéndoles competir desde pequeños".

"Que la FPF siga invirtiendo en la formación y el desarrollo será vital para seguir creciendo cada vez más. Que nuestros chicos compitan en buenas ligas a nivel nacional ayuda a todas las selecciones juveniles y permite que vayamos a los torneos, no solo para participar, si no también pensando en competir".

Baloy también tuvo palabras para la FIFA y la decisión de ampliar el número de selecciones participantes en las Copas Mundiales Sub-17, ahora anuales, un cambio del que también se beneficia Panamá.