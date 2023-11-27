Una sede para el futuro del fútbol austriaco gracias al apoyo del Programa Forward de la FIFA

Gianni Infantino, Presidente de la FIFA: "Un momento histórico para el fútbol austriaco [...] que marca el comienzo de un nuevo capítulo"

Inauguración oficial del campus de la ÖFB tras 17 meses de obras

La nueva sede del fútbol nacional recibió más de 3,16 millones de USD del Programa Forward de la FIFA

La larga espera ya ha terminado. Después de 28 años, Austria regresa a la gran fiesta del fútbol. Su selección competirá en la Copa Mundial de la FIFA™ por primera vez desde 1998.

Durante este tiempo, el apoyo de la FIFA ha desempeñado un papel crucial en el desarrollo del fútbol austriaco y ha realizado una contribución significativa para su progreso. A través del Programa Forward de la FIFA se asignaron más de 3,16 millones de USD para la construcción del nuevo campus de la Federación Austriaca de Fútbol (ÖFC) en Viena, inaugurado oficialmente el jueves, 14 de mayo de 2026.

Esta inversión proporciona a la ÖFC los recursos y la estabilidad necesarios para implantar estrategias de desarrollo a medida, reforzar la competitividad y seguir fomentando la inclusión en el fútbol austriaco.

"Hoy es un momento histórico para el fútbol austriaco", afirmó Infantino a través de un mensaje en vídeo. "La inauguración del campus de la ÖFB en Viena marca el comienzo de un nuevo capítulo que proporcionará una sede permanente para el fútbol austriaco, así como un lugar en el que las futuras generaciones podrán aprender, entrenar y crecer. Este campus es mucho más que un simple proyecto de infraestructura. Es un símbolo de visión, ambición y compromiso a largo plazo por el crecimiento del fútbol en Austria".

"Estos logros no son fruto de la casualidad. Son el resultado de la inversión, la estructura y una firme convicción. La FIFA se enorgullece de haber apoyado a la Federación Austriaca de Fútbol en este viaje, y estoy convencido de que este nuevo campus contribuirá a hacer posibles éxitos incluso mayores en el futuro".

Luego de aproximadamente 17 meses de obras y varios años de planificación, el campus de la ÖFB ya está plenamente operativo. La nueva sede del fútbol nacional se inauguró oficialmente con la presencia de numerosos invitados de los ámbitos de la política, el deporte y los negocios, incluyendo a Aleksander Čeferin, vicepresidente de la FIFA y presidente de la UEFA; Andreas Babler, vicecanciller de Austria y ministro de Deportes; Gerhard Karner, ministro del Interior; Michael Ludwig, alcalde de Viena; y Elkhan Mammadov, director de la División de Federaciones Miembro de la FIFA.

"Aquí es donde se está construyendo el futuro del fútbol austriaco", afirmó Josef Pröll, presidente de la ÖFB. "El campus es un símbolo de unidad, profesionalismo, unidad y progreso, y servirá de inspiración a nuestra juventud. Es una sede compartida para todas las áreas del fútbol austriaco. Aquí podemos trabajar incluso más conjuntamente, aprender los unos de los otros y sentar las bases para un éxito deportivo sostenible. Sin el apoyo del gobierno federal, de la ciudad de Viena, de la UEFA y de la FIFA, este proyecto insignia no hubiese sido posible".

La inauguración incluyó un variado programa para los aficionados al fútbol de todas las edades, incluyendo visitas al campus, un torneo infantil de fútbol y muchas otras actividades, poniendo de relieve su papel no solo como centro de alto rendimiento, sino también como lugar para la participación y el intercambio de toda la comunidad.

El complejo ocupa 55.000 metros cuadrados e incluye un miniestadio, tres canchas de césped natural, una de césped artificial, modernos vestuarios e infraestructuras operativas, alojamiento y flamantes espacios de oficinas. Por vez primera, todos los departamentos centrales de la ÖFB están situados en un mismo lugar. En el centro del proyecto se encuentra el miniestadio, que puede albergar hasta 1.000 espectadores, y el nuevo cuartel general de la federación, que cuenta con un centro de prensa.

"Ahora, y por primera vez, la ÖFB puede mostrarse a sí misma", explicó Andreas Baumgartner, director del campus. "Antes, con las distintas ubicaciones y espacios solo para oficinas, simplemente no era posible. Ahora podemos recibir visitas internacionales, organizar eventos y, junto a nuestras plataformas digitales, mostrar lo que el fútbol austriaco representa. Supone una diferencia enorme, en especial dado que la ÖFB se ha percibido públicamente a través de la selección principalmente. Cuando en realidad representa mucho más, y eso ahora podemos transmitirlo desde aquí".

El edificio contiguo albergará los vestuarios de la selección e instalaciones para la recepción de invitados, mientras que el complejo en su totalidad se ha diseñado para que todos los edificios estén orientados hacia la cancha principal.

La sostenibilidad también ha sido un aspecto fundamental del proyecto. Se ha prestado especial atención a evitar crear "islas de calor" dentro del recinto, con amplias zonas verdes para contrarrestar las superficies selladas y crear un agradable microclima. Todo el complejo se alimenta a través de una combinación de calefacción urbana, energía geotérmica y bombas de calor.

"Por supuesto, hemos implantado todo lo que hoy en día se considera de vanguardia", añadió Baumgartner. "Eso incluye un gran sistema fotovoltaico. Estamos especialmente orgullosos de nuestro sistema de calefacción y refrigeración del césped, que nos convierte en uno de los pioneros en Europa".