Liberia pone en marcha FIFA Arena e inaugura un estadio renovado con fondos del Programa Forward de la FIFA

La nación de África occidental es una de las pioneras de la iniciativa, gracias a la cual se han inaugurado minicampos en dos centros escolares de Paynesville

Más de 3.000 niños se beneficiarán de las nuevas instalaciones

También se han inaugurado el nuevo terreno de juego y las instalaciones recién renovadas del Estadio Gompa

La iniciativa FIFA Arena y el Programa Forward de la FIFA han contribuido de manera significativa a mejorar las infraestructuras futbolísticas de Liberia, con la inauguración de sendos minicampos en dos centros escolares y de un estadio recientemente renovado en el país de África occidental.

FIFA Arena se puso en marcha a principios de este año y tiene su origen en el compromiso asumido por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante la Cumbre del Deporte para el Desarrollo Sostenible, celebrada en julio de 2024 en París. La iniciativa continúa su despliegue internacional con el propósito de abrir al menos 1.000 nuevos minicampos para el Congreso de la FIFA de 2031.

El presidente de la FIFA declaró que Liberia es una de las pioneras que han implementado el proyecto sobre el terreno y, de este modo, han mostrado el camino al resto de las federaciones miembro.

"Ustedes forman parte de nuestro once inicial, los once primeros países que han inaugurado oficialmente un minicampo de FIFA Arena y que, con ello, han dado el pistoletazo de salida a un proyecto que cambiará las vidas de millones de niños", afirmó Infantino en un mensaje de vídeo reproducido durante la ceremonia de inauguración que tuvo lugar en Paynesville, donde más de 3000 niños se beneficiarán de las nuevas instalaciones.

"Todos los niños y niñas que quieran jugar al fútbol tienen derecho a disponer de un espacio seguro en el que aprender, jugar y desarrollarse. Ese es el pilar sobre el que se sustenta FIFA Arena y del que, gracias a ustedes, ahora se beneficiarán los niños de Liberia".

"Son uno de los primeros países que lo han puesto en marcha, pero el proyecto no ha hecho más que empezar. Queda mucho trabajo por delante, porque el objetivo es instalar al menos 1.000 nuevos minicampos. Queremos ampliar el equipo FIFA Arena para brindar a generaciones de niños de todo el planeta la oportunidad de disfrutar jugando al fútbol, con especial hincapié en los de las zonas más desfavorecidas, ya sea en entornos urbanos o rurales".

Las dos nuevas instalaciones se encuentran en el colegio Bible Way Mission del condado de Montserrado y en el EBK Barracks del condado de Margibi. Ambas son fruto de la colaboración entre la FIFA y la Federación Liberiana de Fútbol (LFA), a fin de fomentar el desarrollo del fútbol base entre niños y niñas mediante la instalación de minicampos de césped artificial en diferentes centros escolares y comunidades.

"Me produce una gran alegría ver a la juventud de Liberia inaugurar el día de hoy estos minicampos de FIFA Arena —declaró Gelson Fernandes, director de la Subdivisión de Federaciones Miembro de África y director adjunto de la División de Federaciones Miembro de la FIFA, que estuvo presente en la ceremonia de inauguración oficial junto con El Hadji Diop, responsable de desarrollo regional de la FIFA—. Estos nuevos espacios sostenibles ofrecen a los niños de los condados de Margibi y Montserrado un entorno seguro y estimulante en el que jugar y desarrollarse a través del fútbol".

"Liberia ocupa un lugar especial en la comunidad del fútbol mundial gracias al legendario George Weah, ganador del Balón de Oro, que puso a la nación en el mapa. Tengo la plena confianza de que algunos de los jóvenes jugadores aquí presentes seguirán sus extraordinarios pasos".

"Estos campos no son meras superficies de juego, sino también trampolines para hacer realidad los sueños. En nombre de la FIFA, le deseo lo mejor a toda la juventud liberiana, tanto dentro como fuera de los terrenos de juego. Nos enorgullece ayudar a la Federación Liberiana de Fútbol a crear aún más oportunidades de cara al futuro".

Durante la jornada, también se inauguró oficialmente el renovado Estadio Gompa, que cuenta con un nuevo campo de césped artificial homologado por la FIFA. La instalación de esta nueva superficie de juego de dimensiones reglamentarias se ha beneficiado de los fondos de la tercera fase del Programa de Desarrollo Forward.

Las obras, iniciadas el 4 de noviembre del pasado año, han incluido también importantes mejoras del recinto ya existente, como la instalación de reflectores, un sistema subterráneo de aspersores, un nuevo vallado y la colocación de cubiertas en las gradas.

Las instalaciones, ubicadas en el norteño condado de Nimba —el segundo más poblado de Liberia—, acogerán diversas competiciones de la LFA, incluidos torneos de fútbol base, como parte del compromiso general de la organización con el desarrollo de infraestructuras.

"En primer lugar, queremos hacer llegar nuestro más profundo agradecimiento al visionario dirigente del fútbol mundial, Gianni Infantino, el hombre que ha introducido y traído la innovación al fútbol", afirmó el presidente de la LFA, Mustapha Raji, que estuvo acompañado en la ceremonia por el ministro de Juventud y Deporte de Liberia, Jeror Cole Bangalu, el general de brigada Theophilus A. Dana, subjefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Liberia, y Samuel A. Stevquoah, ministro de Estado designado para Asuntos Presidenciales.

"Nuestro objetivo es trabajar con las personas y seguir al presidente de la FIFA, porque el fútbol une el mundo. El fútbol debería unir a los liberianos y permitirnos alcanzar la paz, fomentar el desarrollo de nuestro país y brindar a todos los niños y niñas interesados en jugar al fútbol la oportunidad de hacerlo en instalaciones de calidad".