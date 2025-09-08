La Federación Canadiense de Fútbol acoge una edición histórica del anual Campeonato PDP

Una cifra récord de equipos canadienses sub-15 y sub-17 participan en el Campeonato del Programa de Desarrollo de Jugadores

El torneo está respaldado por fondos del Programa Forward de la FIFA

El PDP forma parte del proyecto más amplio de la Red Canadiense de Competiciones Juveniles

La Federación Canadiense de Fútbol (CSA) celebró con éxito en Vaughan, Ontario, la última edición de su Campeonato anual del Programa de Desarrollo de Jugadores (PDP) destinado a las categorías sub-15 y sub-17 y que llegó a su fin con las finales del domingo.

El evento, pieza central de la visión estratégica de la CSA para el deporte y que está respaldado por fondos del Programa Forward de la FIFA, reúne a los mejores talentos juveniles del país como parte de un amplio esfuerzo por mejorar el desarrollo de los jugadores y la participación de base en todo el país.

El Campeonato PDP constituye un pilar fundamental de la Red de Competiciones Juveniles de la Canada Soccer, que reúne a equipos juveniles de élite de las cuatro ligas estándar de Canadá: la Liga de Desarrollo de Jugadores de Alberta, la Liga Premier de Fútbol de la Columbia Británica, la Liga de Desarrollo de Jugadores de Ontario y la Liga Premier de Fútbol Juvenil de Quebec (PLSJQ).

En esta última edición, 32 equipos que representaban a 24 clubes avanzaron a las finales nacionales, tras imponerse a un total de 210 equipos de las cuatro provincias, lo que supuso un récord de participación en una competición juvenil celebrada en una sola sede en el fútbol canadiense.

El Campeonato PDP cuenta con el importante apoyo del Programa Forward de la FIFA, que ha aportado un total de 1,5 millones de USD al proyecto Canadian Youth Competition Network (Red Canadiense de Competiciones Juveniles).

Esto incluye 500.000 USD del Programa Forward de la FIFA 2.0 y 1 millón de USD del FIFA Forward 3.0, fondos que están ayudando a remodelar el panorama de las competiciones juveniles en un país que coorganizará la Copa Mundial de la FIFA 2026™ junto con Estados Unidos y México.

Los fondos también ayudan a la CSA a centrarse en mejorar el Campeonato Nacional Juvenil con un mejor desarrollo de los árbitros, medidas de SafeSport y esfuerzos de identificación de talentos.

Entre los clubes participantes se encontraban varios antiguos campeones nacionales juveniles, como el Burnaby FC, el Calgary Blizzard SC, el Calgary Foothills SC y el Coastal FC, junto con otros nombres reconocidos como el Lakeshore SC, el Ottawa South United SC, el CS Saint-Laurent y el Woodbridge SC.

El aumento de la participación refleja el mayor alcance y la inclusividad del programa, que está diseñado no solo para coronar a los campeones, sino también para mostrar lo mejor del talento futbolístico juvenil canadiense y del desarrollo de los clubes.

Para aumentar el interés por el torneo, los partidos también se retransmitieron a través de FIFA+.

"El Campeonato del Programa de Desarrollo de Jugadores 2025 en Vaughan fue un gran éxito. El evento de este año contó con la mayor participación en la historia del PDP, con 32 equipos compitiendo divididos en cuatro divisiones», dijo el presidente de la CSA, Peter Augruso.

"Fue una verdadera celebración del fútbol juvenil de primer nivel, que reunió a algunos de los chicos y chicas con más talento de Canadá, procedentes de Ontario, Quebec, Alberta y la Columbia Británica".

"El nivel de juego, el compañerismo y la deportividad que se mostraron fueron realmente inspiradores. Como presidente de la Federación (CSA), me sentí increíblemente orgulloso de ser testigo de la pasión y la excelencia que han caracterizado a este campeonato", continuó.

"Mi más sincero agradecimiento a Ontario Soccer por organizar este extraordinario evento y por su continuo compromiso con el desarrollo de los jugadores. Enhorabuena a nuestros cuatro equipos ganadores y a todos los atletas que compitieron con corazón, integridad y pasión. Habéis creado recuerdos inolvidables y amistades que durarán para toda la vida", añadió Augruso.

Un aspecto fundamental de la visión de la CSA es la renovación de las competiciones juveniles nacionales y la mejora de los estándares para el funcionamiento de los clubes, el desarrollo de los jugadores y la seguridad. Todos los clubes que participan en el Campeonato PDP deben poseer una licencia nacional de clubes juveniles de Canada Soccer, lo que garantiza unos altos estándares en materia de gobernanza, entrenamiento y bienestar de los jugadores.

Las últimas inversiones del Programa Forward de la FIFA forman parte de un paquete de apoyo a largo plazo para el crecimiento del fútbol en Canadá.

«Desde el lanzamiento del Programa Forward de la FiFA en 2016, su inversión estratégica ha apoyado de forma constante el desarrollo del fútbol en todo Canadá con un total de más de 7 millones de USD", afirmó Sergio Palacios, director de desarrollo de la FIFA en Panamá.

"Además de su inversión actual en el Programa de Desarrollo de Jugadores (PDP) y en la Canadian Premier League (CPL), también ha financiado una amplia gama de competiciones juveniles y senior en todo el país, lo que ha contribuido a crear un ecosistema futbolístico más competitivo y conectado, al igual que a reforzar toda la trayectoria desde las canteras hasta los niveles de élite", añadió.

El PDP también permite a las selecciones nacionales de Canadá evaluar fácilmente a los mejores jóvenes talentos del país. Es por esto que seleccionadora de la selección femenina de Canadá, Casey Stoney, estuvo presente en Vaughan para poder seguir a las jugadoras.

"Siempre hablo de la trayectoria de las jóvenes cuando se trata de las selecciones nacionales, porque las jugadoras tienen que pasar por esas selecciones juveniles si quieren llegar a la absolutas", afirmó Stoney.

"Competiciones como esta, en las que las y los mejores jugadoras y jugadores se enfrentan entre sí son muy importantes para su desarrollo y su competitividad, y nunca se sabe quién está aquí siguiéndoles", agregó.

El Woodbridge SC vivió una doble alegría al triunfar en ambas categorías de edad en las competiciones masculinas. Venció al Vaughan SC Azzurri por 2-0 en la final sub-17 y al AS Laval en la sub-15 en la tanda de penaltis, tras terminar la final sin goles. El CS Saint-Laurent se alzó con el campeonato femenino PDP sub-15, tras derrotar en la final a su rival provincial, el Lakeshore SC, por 2-0. En la final sub-17, el Pickering FC derrotó al Hamilton United Elite SC por 1-0.