Bangladesh inaugura dos nuevos campos artificiales financiados por el Programa Forward de la FIFA

Más de un millón de dólares estadounidenses del Programa Forward de la FIFA se han destinado a la construcción de dos nuevos campos en Daca (Bangladés)

El presidente de la Federación de Fútbol de Bangladés (BFF), Tabith Awal, expresó su “sincero agradecimiento” por el apoyo de la FIFA

Los equipos masculinos, femeninos y juveniles tendrán acceso a los campos del estadio Bir Sherestha Shaheed Shipahi Mostafa Kamal y de la sede de la BFF

Bangladés ha celebrado un “nuevo capítulo en su trayectoria de desarrollo futbolístico”, según el presidente de la Federación de Fútbol de Bangladés (BFF, por sus siglas en inglés), Tabith Awal, quien ayudó a inaugurar dos nuevos campos de césped artificial en la capital del país, Daca, financiados por el Programa Forward de la FIFA.

Las ceremonias tuvieron lugar el 14 de octubre y contaron con la presencia de varias personalidades y autoridades, entre ellas Asif Mahmud Shojib Bhuyain, asesor de Juventud y Deportes del país, mientras que el director de la Oficina Regional de la FIFA para Asia Meridional, Prince Rufus, asistió de forma virtual.

“Sin duda, se trata de un logro significativo para el fútbol de Bangladés. Quisiera expresar mi más sincero agradecimiento a las autoridades de la FIFA por su continuo apoyo y cooperación en el desarrollo del fútbol en Bangladés”, declaró el Sr. Awal.

Se utilizaron más de 1.04 millones de dólares del fondo Forward de la FIFA para instalar los campos artificiales. El primero se encuentra en el estadio Bir Sherestha Shaheed Shipahi Mostafa Kamal, un recinto céntrico con capacidad para 25.000 espectadores.

El segundo campo está a menos de un kilómetro y medio de distancia, junto a la sede de la federación, la BFF House. Otras mejoras adicionales incluyen un sistema de riego instalado en el primero y un nuevo vestuario en el segundo.

Las obras comenzaron en diciembre de 2024 y se espera que ambos campos nuevos tengan una vida útil de unos 12 años. Se utilizarán para celebrar partidos masculinos de divisiones inferiores, competiciones femeninas senior, torneos juveniles y mucho más, lo que mejorará el acceso y las oportunidades de los jugadores de todos los niveles en la extensa capital.

Aunque Bangladés quedó eliminada de la fase de clasificación para la Copa Asiática de la AFC 2027 el 14 de octubre tras empatar 1-1 en Hong Kong, la selección nacional ha logrado avances positivos en los últimos años. Desde el puesto 197 en 2018, Bangladés ha subido al 184 en la última Clasificación Mundial Masculina FIFA/Coca-Cola.

En 2023, los Tigres de Bengala llegaron a las semifinales del Campeonato SAFF antes de caer en la prórroga ante el participante invitado Kuwait. Fue su mejor actuación en el campeonato regional del sur de Asia desde 2009.

Mientras tanto, Bangladés ha subido 24 puestos en la Clasificación Mundial Femenina FIFA/Coca-Cola, hasta situarse en el puesto 104 en la edición de agosto, gracias a sus tres victorias consecutivas en la fase de clasificación para la Copa Asiática Femenina de la AFC del próximo año en Australia, que también sirve como torneo de clasificación para la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027™. Las Tigresas de Bengala se aseguraron su plaza en Australia tras quedar primeras en un grupo en el que también estaban Baréin, Myanmar y Turkmenistán.

Los dos nuevos campos de Daca no harán sino mejorar las perspectivas futbolísticas de Bangladés. Forman parte del compromiso más amplio de la FIFA de impulsar el deporte rey en todo el país, que también incluye la financiación del Programa Forward de la FIFA, que la BFF tiene intención de invertir en un centro técnico nacional.

La federación espera emprender la construcción de las nuevas instalaciones propuestas en Cox's Bazar utilizando los fondos FIFA Forward en el futuro.

“El Gobierno está dando especial importancia al desarrollo de las infraestructuras en el sector deportivo, ya que creemos que unas infraestructuras sólidas son la base de la excelencia deportiva”, afirmó Mahmud.

”Agradezco sinceramente la ayuda continua de la FIFA para mejorar las instalaciones deportivas de Bangladés, e insto a que esta valiosa cooperación continúe en los próximos años para mejorar nuestro fútbol y el desarrollo deportivo en general”.