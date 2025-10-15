Andorra inaugura su nuevo estadio nacional, respaldado por financiación de la FIFA

Inaugurado el Nou Estadi de la FAF en Encamp, Andorra

En el proyecto se han invertido más de 5,5 millones de USD del Programa Forward de la FIFA

"El sueño de tener un estadio nacional totalmente equipado es ahora una realidad", destacó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino

El martes 14 de octubre fue el día en el que Andorra inauguró oficialmente su nuevo estadio nacional de fútbol, ​​el Nou Estadi de la FAF. Fue antes del partido de la fase de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 26™ contra Serbia.

Con el espectacular telón de fondo de los Pirineos, la inauguración oficial del recinto es un momento crucial para la Federación Andorrana de Fútbol (FAF) marcó la culminación de un plan de construcción apoyado por la FIFA.

Este ambicioso proyecto contó con un importante respaldo de la financiación del Programa Forward de la FIFA, diseñado para garantizar que el futuro del fútbol se mantenga vibrante y prometedor en todos los países.

"Estamos muy contentos de inaugurar oficialmente el nuevo estadio de la FAF. Unas instalaciones de categoría 4, nunca antes vistas en Andorra", declaró el presidente de la FAF, Félix Álvarez. "El estadio será ahora sede de los partidos de la selección nacional de Fútbol, ​​así como de otras importantes competiciones de nuestro país".

"Este impresionante estadio, con más de 5.000 localidades, ha estado representado aquí hoy, como no podía ser de otra manera, gracias a los programas de la FIFA y de la UEFA. Por ello, estamos especialmente felices y orgullosos de poder estar todos reunidos para celebrar esta inauguración, que representa un gran avance en la historia del fútbol andorrano".

Tras dos años y medio de construcción, iniciada en diciembre de 2022, las nuevas instalaciones se alzan ahora como un estadio de última generación, equipado con unas infraestructuras de vanguardia.

Cuenta con una cancha de césped híbrido climatizado y cinco amplios vestuarios, además de zonas exclusivas para calentamiento y activación.Como reflejo de su compromiso con la sostenibilidad, el diseño incorpora soluciones ecológicas, como paneles solares y un sistema de recolección del agua de lluvia. La FIFA desempeñó un papel fundamental en la financiación de esta infraestructura, destinando un total de 5.564.797,57 USD en dos fases de financiación dentro del Programa Forward.

"Hace tan solo 18 meses estuvimos aquí para la inauguración del complejo deportivo de la FAF (La Massana), también financiado por el Programa Forward", declaró Elkhan Mammadov, director de la División de Federaciones Miembro.

"Demuestra la consistencia del desarrollo de infraestructuras en el país. Es precisamente lo que la FIFA busca a través del Programa Forward: impulsar el crecimiento y el desarrollo del fútbol invirtiendo en proyectos tangibles. Se trata de brindar oportunidades tanto a niños como a niñas para entrenarse, jugar y representar a su país a nivel internacional".