Gianni Infantino rinde homenaje a las víctimas del accidente aéreo de 1993 en su visita a Zambia

"Mi primera visita a Zambia ha resultado muy enriquecedora. Me he sentido como en casa en este país tan acogedor y apasionado por el fútbol. Ha sido fantástico comprobar cómo todo el mundo habla el lenguaje del fútbol y de la unidad. Nuestro deporte tiene un sitio especial en Zambia, donde no deja de crecer", declaró Infantino.