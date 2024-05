Se insta a los dirigentes futbolísticos a poner fin al “cáncer” de la violencia contra los árbitros

Pierluigi Collina, que arbitró la final de la Copa Mundial de la FIFA 2002™, precisó que no se trata de un problema solamente de Turquía, y que no afecta únicamente al fútbol de alto nivel; todo lo contrario. Durante una mesa redonda sobre arbitraje, afirmó: “De este [incidente] se informó en los medios de comunicación, pero hay muchos incidentes que no captan la atención de los medios; que implican a árbitros de ligas aficionadas, en el fútbol base. La mayoría de estos árbitros son jóvenes, chicos y chicas. La mayoría de estos árbitros hacen frente a agresiones verbales o incluso físicas. Son maltratados verbal y físicamente. Y los que los maltratan, la mayoría de las veces, son los padres de los niños y niñas que están jugando el partido. Esto no es aceptable. Ya basta… Este es el cáncer que puede matar al fútbol. Es cierto. Ruego a los dirigentes futbolísticos de todo el mundo a que hagan algo antes de que sea demasiado tarde. ¡Ya basta!”.