River Plate, cerca de conseguir una plaza para el Mundial de Clubes FIFA 25

1 plaza para el campeón de 2024 (27 clubes aspirantes): Atlético Mineiro (BRA), River Plate (ARG), Nacional (URU), Independiente del Valle (ECU), Cerro Porteño (PAR), Talleres (ARG), Bolívar (BOL), The Strongest (BOL), São Paulo (BRA), Estudiantes (ARG), Libertad (PAR), Deportivo Táchira (VEN), Colo-Colo (CHI), Peñarol (URU), Junior (COL), LDU Quito (ECU), Alianza Lima (PER), Universitario (PER), Liverpool (URU), Caracas (VEN), Botafogo (BRA), Palestino (CHI), Huachipato (CHI), Rosario Central (ARG), San Lorenzo (ARG), Grêmio (BRA), Millonarios (COL)