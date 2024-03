Así se perfila la lucha por acceder al Mundial de Clubes FIFA 2025™ tras sortearse la Copa Libertadores 2024

Varios excampeones encuadrados en los mismos grupos: Gremio y Estudiantes en el C y River y Nacional en el H

¿El campeón se clasificará para el Mundial de Clubes FIFA 2025?

Eso sólo ocurrirá si el campeón NO es uno de los tres equipos brasileños (Palmeiras, Flamengo y Fluminense) que conquistaron el título supremo del fútbol de clubes sudamericano en cada uno de los tres últimos años (2021, 2022 y 2023, respectivamente).

¿Qué pasa si el Palmeiras, el Flamengo o el Fluminense vuelven a imponerse?

La lucha por clasificarse en la CONMEBOL, en síntesis

Todavía pueden clasificarse quedando campeón en 2024: 29 clubes Atlético Mineiro (BRA), River Plate (ARG), Club Nacional de Football (URU), Independiente del Valle (ECU), Barcelona SC (ECU), Club Cerro Porteño (PAR), Estudiantes (ARG), Club Libertad (PAR), The Strongest (BOL), São Paulo (BRA), Club Bolívar (BOL), Talleres (ARG), Deportivo Táchira FC (VEN), CSD Colo-Colo (CHI), Club Alianza Lima (PER), LDU Quito (ECU), CA Peñarol (URU), Junior (COL), Caracas FC (VEN), Liverpool FC Montevideo (URU), Club Universitario de Deportes (PER), Grêmio FBPA (BRA), San Lorenzo de Almagro (ARG), Club Atlético Rosario Central (ARG), Millonarios FC (COL), Huachipato FC (CHI), CD Cobresal (PAR), Club Deportivo Palestino (CHI), Botafogo de Futebol e Regatas (BRA).