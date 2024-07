Protección de las marcas de la FIFA

Los torneos de la Copa Mundial de la FIFA™ son las competiciones de fútbol más emblemáticas del mundo y llegan a aficionados de todos los rincones del planeta. Los activos de marca clave como el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA son mundialmente conocidos, y el gran valor añadido que aportan supone uno de los pilares del programa comercial de la FIFA. Por tanto, invertir tiempo y recursos en proteger sus marcas reviste especial relevancia para la FIFA, porque debe garantizarse las fuentes de ingresos que nos permiten apoyar nuestras diversas iniciativas técnicas, médicas, educativas y de desarrollo social, así como las competiciones masculinas, femeninas y juveniles.

Proteger la marca de la Copa Mundial

La organización de una Copa Mundial empieza mucho antes del primer partido. Los preparativos no se centran únicamente en la infraestructura de los estadios, el transporte y otros aspectos, sino también en la creación de una marca y experiencias únicas del torneo. La marca del torneo suele incluir el emblema, la imagen y la mascota oficiales, y también puede tener un eslogan y un cartel oficiales, además de carteles de las ciudades anfitrionas y más elementos. Desde los preparativos hasta el momento culminante de la final, cuando el equipo ganador levanta el trofeo, el campeonato necesita una marca emblemática que refleje la esencia del evento y del país anfitrión y además propicie vínculos afectivos con los aficionados de todo el mundo. Como propietaria de los torneos de la Copa Mundial, es esencial que la FIFA proteja la integridad de la marca de los eventos y de la propia FIFA.

Propiedad intelectual

En relación con sus eventos, tales como los torneos de la Copa Mundial y otras actividades, la FIFA desarrolla y protege constantemente una gran variedad de activos de marca, que incluyen logotipos, palabras, títulos, símbolos y otros identificadores que utiliza o permite que utilicen otros previa licencia. La propiedad intelectual de la FIFA («PI»), de la cual presentamos algunos ejemplos a continuación, está protegida en los territorios del mundo por marcas comerciales, copyright u otras leyes de propiedad intelectual como, por ejemplo, las legislaciones en materia de competencia desleal o de usurpación de denominaciones.

Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™ Emblema oficial de la Copa Mundial de la FIFA 26™ Emblema oficial de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™ Emblema oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2022™

La PI es la base del programa comercial de la FIFA. Nuestros afiliados comerciales (patrocinadores) solo invertirán en los eventos y actividades si cuentan con el uso exclusivo de la PI y otro tipo de asociación con dichos eventos. Si hubiera libertad para usar la PI, no habría motivo para ser patrocinador y la FIFA no podría conseguir los fondos necesarios para celebrar sus eventos y fomentar el fútbol en todo el mundo. Por tanto, debemos proteger nuestros derechos actuando contra el uso comercial no autorizado de nuestra PI. Tenemos el compromiso de actuar siempre que sea necesario y dentro de lo razonable contra los infractores para proteger el programa comercial de la FIFA y evitar el riesgo de perder los derechos legales y de propiedad de la PI de la FIFA.

Actividades de marketing prohibidas

(publicidad parasitaria)

La publicidad parasitaria se puede definir como la actividad mercadotécnica no autorizada que busca sacar ventaja del gran interés y de la popularidad de un evento a través de vínculos comerciales, o también como la búsqueda de publicidad sin la autorización del organizador del evento. Las actividades de publicidad parasitaria suelen surgir cuando una marca trata de vincularse a un gran evento, ya sea mediante publicidad o promociones, usando nombres del torneo o regalando/sorteando entradas, o con una campaña creativa que se vincule de forma indirecta con el torneo al usar imágenes o referencias textuales que buscan crear esa relación con el evento. También pueden considerarse parasitarias las actividades comerciales llevadas a cabo por empresas sin vínculos de patrocinio que pretenden explotar el gran interés de un evento con presencia in situ en las sedes del evento o alrededor de estas (es decir, estadios). El denominador común de estas actividades comerciales prohibidas es que todas buscan principalmente publicidad gratuita. Consideramos prioritario el control de la publicidad parasitaria en el marco de la protección de marcas porque compromete directamente el programa comercial de la FIFA, al restarle beneficios al patrocinio oficial. Los torneos de la Copa Mundial son el resultado de ingentes esfuerzos por desarrollarlos y promoverlos, cosa que no sería posible sin el apoyo económico de nuestros afiliados comerciales. La publicidad parasitaria trata de aprovecharse del fondo de comercio y la buena imagen de los torneos de la FIFA, sin contribuir a su organización.

Garantizar el mejor recuerdo para los aficionados

Estas empresas se dirigen al público que se acerca a los estadios mundialistas o a los FIFA Fan Festivals™ con publicidad física y equipos de promoción. A menudo reparten folletos o artículos con marcas, a fin de obtener exposición en el lugar del evento y ante miles de millones de telespectadores. Estas acciones se aprovechan a sabiendas y explotan el entusiasmo de los seguidores por la ventaja comercial de las empresas no patrocinadoras. El programa de protección de marca de la FIFA permite a los aficionados disfrutar de la inolvidable experiencia de asistir a un partido del Mundial sin que se conviertan en presa de actividades mercadotécnicas no autorizadas, y garantiza una placentera experiencia en los estadios. Cabe mencionar que las actividades publicitarias de los afiliados comerciales de la FIFA están sujetas a la aprobación previa de la FIFA, con lo cual se busca contribuir a mejorar la experiencia, más que añadir excesivas formalidades a los trámites.

Productos falsificados

La FIFA tiene un programa de licencias mundial que permite a la afición interactuar con nuestros torneos y adquirir merchandising oficial. Sin embargo, existen empresas que producen artículos con la PI de la FIFA sin contar con la licencia correspondiente. Consideramos falsificaciones todos los productos no autorizados. Se puede detectar una falsificación porque la calidad del producto es peor, y también porque se vende con otra marca o no presenta las características correctas de autenticidad de los productos oficiales (como el logotipo del producto con licencia oficial de la FIFA en el etiquetado, hologramas, aviso legal, etc.). Los productos falsificados pueden ser prendas de vestir, juguetes, balones, material de papelería, calzado y otros accesorios tales como distintivos, llaveros y réplicas del trofeo, entre otros, con la PI de la FIFA. Colaboramos con las aduanas y las fuerzas del orden de todo el mundo para luchar contra la falsificación. Cuando se nos comunica la producción, distribución o venta de productos con reproducciones no autorizadas de la PI de la FIFA, tomamos las medidas necesarias para que cese dicha actividad. Cabe resaltar que los productos oficiales con licencia garantizan unos estándares de calidad, prácticas comerciales y condiciones laborales éticos, con lo cual se evitan prácticas como la utilización de mano de obra infantil. Este tipo de garantías también se extiende a los materiales utilizados en el proceso de fabricación, algo que no sucede con los productos falsificados que escapan a estos controles y, por lo tanto, pueden poner en riesgo la salud de los usuarios.

Estrategia de la FIFA para proteger la marca

Tenemos el compromiso de proteger nuestras marcas y los derechos exclusivos de nuestros patrocinadores de forma mesurada. Nuestros esfuerzos se basan en tres pilares que destacan medidas preventivas y educativas para evitar que surjan problemas. Como es normal, vigilamos el mercado en busca de infracciones y tomaremos medidas cuando sea necesario. Si se requiere, recurriremos a todas las vías legales a nuestra disposición para defender nuestros derechos, aunque siempre guiados por la razón.

Comunicación

En primer lugar, tratamos de sensibilizar en torno a nuestra PI y a las restricciones aplicables en cuanto a la asociación comercial con los torneos de la Copa Mundial. Para evitar el uso «inocente» no autorizado de la PI de la FIFA o de vínculos comerciales con la Copa Mundial, la FIFA lanza campañas de sensibilización para que el gran público, el sector comercial, los titulares de entradas y otros interesados tengan acceso a la información sobre la normativa vigente en estos casos.

Vigilancia

Existen diversas herramientas en nuestro trabajo de protección de marcas para identificar contravenciones a los derechos de la FIFA. Por ejemplo, supervisamos constantemente los registros de propiedad intelectual en todo el mundo con el fin de salvaguardar y preservar la exclusividad de nuestras marcas. Además, controlamos el espacio digital, incluidos los mercados en línea y las redes sociales, en busca de infracciones. Trabajamos con las autoridades aduaneras a nivel mundial para detectar envíos de productos falsificados. Otro instrumento que nos ayuda a proteger la integridad de nuestro programa comercial son las Zonas Limpias en los alrededores de los estadios del Mundial y en otros espacios oficiales. Las Zonas Limpias son una línea imaginaria en el mapa, no una barrera física real, que restringe la actividad comercial de negocios no autorizados en días de partido y en las jornadas previas a los partidos mientras dura el torneo. La normativa o legislación local regula las Zonas Limpias para ofrecer mayor protección jurídica frente a las actividades comerciales prohibidas, como la distribución de productos promocionales o de folletos de empresas que no son patrocinadoras, o de comerciantes no autorizados, y la venta de productos falsificados o de entradas no autorizadas. No obstante, la FIFA trata de minimizar los efectos que esto pueda tener en los negocios ubicados dentro de la Zona Limpia aplicando el principio de «seguir trabajando como de costumbre». En principio, los comercios permanentes o que trabajen con regularidad en la Zona Limpia pueden seguir funcionando con normalidad durante el torneo, siempre que su actividad no se dirija específicamente al evento para obtener beneficios promocionales ilícitos. De hecho, muchos negocios de los alrededores de los estadios y otros espacios oficiales, como bares, restaurantes y tiendas, se benefician de esta Zona Limpia, ya que permiten excluir negocios foráneos e incluso oportunistas de otras regiones o países que buscan beneficiarse del repentino aumento de espectadores a costa de los negocios locales.

Cumplimiento

Nuestra manera de proceder para proteger la marca es formar y guiar, más que presionar con amenazas y sanciones legales. Preferimos el contacto directo para poner coto a las situaciones ilegales, hablando con el negocio en cuestión, explicando por qué resulta problemática la situación y buscando su colaboración para resolver el problema. En casos más serios donde sea evidente la intención de sacar provecho del prestigio del evento y de la emoción en torno a él, la FIFA puede recurrir a procedimientos legales que frenen estas infracciones y exigir una indemnización económica por los daños sufridos. No obstante, en general no recurriremos a este tipo de acciones legales sin haber hecho antes un análisis exhaustivo de la intención, la escala y el impacto comercial del asunto.

