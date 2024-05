Asia y Oceanía aprenden sobre crecimiento y desarrollo con el Programa Ejecutivo de Fútbol de la FIFA

Next

FIFA Football Executive Programme Asian and Oceanian member associations in Jakarta

“Este curso en Yakarta es un paradigma de la excelencia en materia de formación en gestión deportiva, ya que proporciona una comprensión profunda de la dinámica deportiva global dentro de un contexto local. Este programa ha sido un recurso muy valioso que me ha aportado unos beneficios y conocimientos notables, y es algo esencial para los profesionales que aspiren a elevar los estándares de la administración deportiva y a ser influyentes a escala mundial”, afirmó Abdul Aziz Al Aujan, de la Federación Saudí de Fútbol.

“Me siento agradecida por la experiencia, por el privilegio de conocer gente nueva de las diferentes federaciones miembro de la AFC y la OFC; y de poder aprender, comprender y ver cómo operan distintas federaciones en comparación con la de Islas Cook. En este sentido, lo que más interesante y gratificante me ha parecido han sido los debates en grupo”, afirmó Teahi Wuatai, de la Federación de Fútbol de las Islas Cook. “También he disfrutado un montón con el material y los contenidos presentados en la plataforma; sobre todo porque los vídeos no son demasiado largos pero aun así siguen siendo informativos. Y también con el material presentado durante las sesiones cara a cara para incidir en los temas”.