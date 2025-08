Thailand macht nächsten Schritt in der Entwicklung des Frauenfussballs

Im November zeigten sich einmal mehr die großen Bemühungen des Thailändischen Fussballverbandes (FAT) den Frauenfussball kontinuierlich weiterzuentwickeln und dessen Popularität zu steigern. Am Hauptsitz in Bangkok organisierte der Verband einen zweitägigen Workshop zur Klublizenzierung und Weiterbildung von Funktionären, der sich an 26 Repräsentanten und Trainer der Vereine richtete.

"Ich muss die Organisation der Aktivitäten des Thailändischen Fussballverbandes bewundern. Nicht nur dieses Mal, sondern auch in den letzten zwei Jahren hat die FIFA den Mitgliedsverband mit vielen verschiedenen Programmen unterstützt: Klublizenzierung, Ligaentwicklung (Einführung eines U16/17-Wettbewerbs), Frauenfussball-Kampagne und Weiterbildung von Funktionären. Die FIFA hat die Arbeit der FAT auch dadurch gewürdigt, dass sie auf dem FIFA-Frauenfussballtagung im August in Sydney Bilder von einigen dieser Aktivitäten gezeigt hat."

"Es war mir eine große Freude, mit dem thailändischen Fussballverband (FAT) bei der Einführung und Umsetzung des Klublizenzierungssystems für die Frauenliga zusammenzuarbeiten", so FIFA-Berater Andres Portabella. "Ich bin überzeugt, dass Workshops wie der von der FAT in dieser Woche in Zusammenarbeit mit der FIFA organisierte eine entscheidende Rolle für die kontinuierliche Entwicklung der Frauenfussballvereine in Thailand spielen."