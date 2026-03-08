Sissi über die Entwicklung des Frauenfussballs: „Das hätte sich niemand träumen lassen“

Die brasilianische Starspielerin kämpfte als Kind hart um die Chance, Fussball spielen zu dürfen

Die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 1999 in den USA war für sie eine prägende Erfahrung

Sissi sieht Investitionsbedarf im Frauenfussball

Als die als Sissi bekannte brasilianische Fussballerin Sisleide do Amor Lima als Kind hörte, dass es für ein Mädchen undenkbar sei, Fussball zu spielen, löste dies eine Rebellion in ihr aus, die sie bis an die Spitze dieses Sports trieb.

Heute kann die ehemalige brasilianische Starspielerin auf die Veränderungen zurückblicken, durch die der Frauenfussball Akzeptanz und Unterstützung gefunden hat, gewachsen ist und heute boomt – eine Entwicklung, die sich bis zur FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ im nächsten Jahr in ihrem Heimatland fortsetzen wird.

Lange vor Martas Ära war Sissi das kreative Herz einer Generation, die Brasilien von einem unbedeutenden Fussballland zu einem ernstzunehmenden Anwärter auf die höchsten Auszeichnungen in diesem Sport machte.

Sissi wurde am 2. Juni 1967 in Esplanada, Bahia, geboren und wuchs in einer Zeit auf, in der die Vorstellung einer professionellen Fussballerin noch weit hergeholt schien.

„Als ich geboren wurde, sprach niemand darüber, niemand träumte davon. Es gab keine Perspektiven für den Frauenfussball“, so Sissi. „Ich komme aus Esplanada, einer damals sehr kleinen Stadt. Frauenfussball war verboten, aber ich begann, ihn zu mögen, als ich meinem Vater zusah. Mit sieben Jahren kam es mir nie in den Sinn, dass ich einmal Profispielerin werden würde. Es war für mich nur ein Kinderspiel.

Man sagte mir, ich dürfe nicht Fussball spielen, weil das eine Sache für Jungen sei, ohne mir jedoch eine Erklärung zu geben. Niemand sagte mir, warum. Ich akzeptierte das nicht. Ich war schon immer sehr rebellisch und begann, mich mit meiner Familie zu streiten. Ich wollte es einfach tun, und so begann meine Leidenschaft für den Fussball. Aber ich hatte keine Ahnung, wohin mich der Fussball führen würde.“

Ihre Hingabe war so groß, dass ihr alles als provisorischer Ball diente: Orangen, zusammengerollte Socken und sogar die Köpfe, die sie ihren Puppen abriss. Mit 14 Jahren verließ sie ihr Zuhause, um ihren Traum in einem organisierten Verein zu verwirklichen. Damit startete sie eine 25-jährige Karriere als Spielerin.

Der entscheidende Moment in Sissis Karriere war die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft USA 1999™. Als treibende Kraft der Canarinhas wurde sie gemeinsam mit einer anderen Spielerin Torschützenkönigin und gewann den Goldenen Schuh von adidas. Für Sissi war das Turnier der Höhepunkt eines langen Kampfes für ihre gesamte Generation.

Brasilien beendete die Gruppenphase auf Platz eins vor Deutschland, Italien und Mexiko und traf im Viertelfinale auf das starke Team aus Nigeria. Das Spiel endete nach Verlängerung mit einem 4:3-Sieg für Brasilien, wobei Sissi den Siegtreffer erzielte.

„Das Jahr 1999 ist unvergesslich – nicht nur für mich persönlich, sondern für die gesamte Generation, die so hart gekämpft hat. Wir haben immer Anerkennung für alles gesucht, was wir getan haben, für alles, was wir durchstehen mussten“, erzählt sie. „Nach diesem Spiel gegen Nigeria, als ich dieses Tor geschossen habe, ist das etwas, das ich nie vergessen werde.“

Die späteren Siegerinnen, die Vereinigten Staaten, besiegten Brasilien im Halbfinale vor 73.123 Zuschauern im Stanford Stadium in Kalifornien mit 2:0. Die Auswirkungen dieses Turniers auf Sissi, ihre Teamkolleginnen und die kommenden Generationen brasilianischer Frauen waren jedoch immens.

„Es war ein Meilenstein in meiner Karriere. Insgesamt hat sich der Frauenfussball nach dieser Weltmeisterschaft 1999 stark weiterentwickelt“, reflektierte Sissi. „Es war unglaublich, die vollen Stadien zu sehen und die Anerkennung durch das amerikanische Publikum zu spüren.“

Sissi sieht heute eine veränderte Landschaft, betont jedoch, dass es in Bezug auf die professionellen Strukturen noch viel zu tun gibt.

„Die Sichtbarkeit ist heute viel größer. Ich denke, dass die Medien jetzt sehr hilfreich sind. Das hatten wir früher nicht“, erklärt sie. „Früher sprachen die Leute über Norwegen und Deutschland. Aber heute sieht man, dass der Fussball stark gewachsen ist. Heute gibt es Sponsoren auf Nationalmannschaftsebene. Verbesserungsbedarf besteht auf Vereinsebene, auch im Vergleich zu Brasilien. Nur sehr wenige Vereine investieren. Die Struktur ist für die Entwicklung des Frauenfussballs sehr wichtig.“

Sissi, die heute als Trainerin in den Vereinigten Staaten arbeitet, hat die technische Entwicklung des Spiels aus erster Hand miterlebt. Sie schreibt diese Fortschritte internationalen Initiativen zu, darunter auch der Arbeit der FIFA.

„Ich halte die Arbeit der FIFA für grundlegend. Als Trainerin habe ich mehrere FIFA-Kurse besucht, die mir sehr geholfen haben. Ich denke, das ist auch der Grund, warum der Fussball so stark gewachsen ist: Weil Trainern Chancen geboten werden und weil Pioniere einbezogen werden. Ich wünschte, es hätte das schon gegeben, als ich angefangen habe. Ich bin froh, dass die FIFA hinter diesen Projekten steht.“

Während sich Brasilien auf die spannende FIFA Frauen-Weltmeisterschaft im eigenen Land vorbereitet, betont Sissi, wie wichtig es ist, die Ikonen zu feiern, die ihr gefolgt sind – insbesondere Marta und Formiga.

„Martas Vermächtnis sollte gefeiert und respektiert werden. Das Gleiche gilt für Formiga und alles, was sie geleistet hat. Ich weiß nicht, ob wir plötzlich eine weitere Marta haben werden. Aber was diese Mädchen brauchen, ist die gleiche Chance wie Marta.“

Für die Pionierin, die einst auf den Straßen von Esplanada spielte, war ihr Weg von einer einzigen Eigenschaft geprägt: Beharrlichkeit.

„Dieses Wort beschreibt mich vielleicht am besten, denn ich habe nie aufgegeben. Eine Sache, die ich denen mitgeben kann, die gerade erst anfangen, ist: Gib niemals auf!“, schliesst Sissi ab.