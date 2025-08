Nach der Weltmeisterschaft erstrahlt die A-League in neuem Glanz

Die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ 2023 als äußerst erfolgreich zu bezeichnen, wäre eine Untertreibung. Das Turnier verzeichnete Rekordeinschaltquoten, die Einschaltquoten der australischen Fernsehsender übertrafen alle anderen Programme der letzten beiden Jahre, und die örtlichen Bars waren überfüllt mit neu gewonnenen Fans, die zusahen, wie die "Matildas" - etwas unerwartet - zu einem Begriff wurden. Plötzlich wurde das, was für den Frauenfussball in Australien möglich ist, neu definiert.

Abseits des Spielfelds wurden die Mindestzahlungen für Spieler erhöht, und viele Spiele der Saison werden in großen Stadien ausgetragen - auch an den Spielorten von Australien & Neuseeland 2023. Zu den Austragungsorten der Eröffnungsrunde an diesem Wochenende gehören Stadien in Adelaide, Wellington und Sydney, die während der Frauen-Weltmeisterschaft von einem weltweiten Publikum gesehen wurden.