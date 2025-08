Kolumbien erreicht neue Höhen und behält die Zukunft im Auge

Der FCF-Direktor für Entwicklung analysiert den aktuellen Stand der Frauen-Nationalmannschaften.

Ivan Novella hebt die wichtigsten Pfeiler der Arbeit hervor, die den Fortschritt des Landes unterstützen

Kolumbien wird im Jahr 2024 die FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft ausrichten

In den letzten zwölf Monaten hat sich Kolumbien unbestritten zu einer führenden Kraft im internationalen Frauenfussball entwickelt. Bei der FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft in Costa Rica erreichte das Land das Viertelfinale, bei der FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft in Indien den zweiten Platz und bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland das Viertelfinale.

"Vor vier Jahren, gegen Ende 2019, haben wir uns zum Ziel gesetzt, unseren Frauenfussball zu stärken. Die Pro League startete 2017, was zu einem Wachstum vor Ort führte. Dann mussten wir sehen, dass sich dies auch auf der Ebene der Nationalmannschaft widerspiegelt", erklärte Ivan Novella, Entwicklungsdirektor des kolumbianischen Fussballverbands, gegenüber FIFA.com während der FIFA Frauenfussballtagung, die am Vorabend des Finales der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™ in Sydney stattfand.

Iván Novella | Kolumbianischer Fussballverband 02:42

Zu den Grundpfeilern dieses günstigen Moments gehören laut Novella die Durchführung von mehr Konzentrations- und Trainingslagern und Mikrozyklen, die Professionalisierung des gesamten Trainerstabs, die Verbesserung der Auswahlverfahren für Spielerinnen im In- und Ausland und die Tatsache, dass man mehr Wettbewerbe bestreitet, vor allem dank der vollständigen Nutzung der FIFA-Fenster.

Zusammen mit der Goldmedaille bei den Panamerikanischen Spielen 2019 und dem zweiten Platz bei der Copa América Femenina 2022, die in Kolumbien ausgetragen wird, hat Novella viel Grund, sich zu rühmen. Sie zieht es jedoch vor, einen anderen Weg einzuschlagen.

"Wir hätten nicht gedacht, dass wir diese Ergebnisse so schnell erreichen würden, aber wir haben hervorragende Spielerinnen, ein sehr gutes Naturtalent, an dem wir gearbeitet haben. Die Professionalisierung der Vereine war der Schlüssel, aber wir wissen, dass wir noch einen weiten Weg vor uns haben. Wir müssen zum Beispiel unsere Liga weiter stärken", sagt er und weist darauf hin, dass bei den letzten fünf Auflagen des CONMEBOL Libertadores Cups immer eine kolumbianische Mannschaft auf dem Podium stand.

Zu den wichtigsten Pfeilern dieser Entwicklung gehören laut Novella die Durchführung von mehr Trainingslagern, die Professionalisierung des Trainerstabs, Verbesserungen bei der Auswahl von Spielerinnen im In- und Ausland und die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit durch Spiele, vor allem dank der vollständigen Nutzung der internationalen Kalenderfenster der FIFA.

Zusammen mit einer Goldmedaille bei den Panamerikanischen Spielen 2019 und einem zweiten Platz bei der Copa América Femenina 2022 in Kolumbien hat Novella allen Grund, sich zu rühmen. Er zieht es jedoch vor, einen anderen Weg einzuschlagen.

"Wir hätten nicht gedacht, dass wir diese Ergebnisse so schnell erreichen würden, aber wir haben hervorragende Spielerinnen, ein sehr gutes Naturtalent, an dem wir gearbeitet haben. Die Professionalisierung der Vereine war der Schlüssel, aber wir wissen, dass wir noch einen weiten Weg vor uns haben. So müssen wir beispielsweise unsere Liga weiter stärken", begründet er und verweist darauf, dass bei den letzten fünf Auflagen des CONMEBOL Libertadores Cups immer eine kolumbianische Mannschaft auf dem Podium stand.

Um den bestehenden Rahmen für die Entwicklung des Frauenfussballs weiter auszubauen, hat der kolumbianische Verband im Februar letzten Jahres das Projekt "Fussball mit Zukunft" gestartet. Der für den Zeitraum 2022-25 konzipierte Plan wird von der FIFA unterstützt, die im Rahmen der Finanzierungszyklen FIFA Forward 1.0 und 2.0 etwas mehr als USD 2.300.000 zur Verfügung stellt.

"Das Projekt umfasst Investitionen in Trainingslager, Trainerstab, die Organisation von Freundschaftsspielen und den Aufbau einer sportlichen und medizinischen Infrastruktur für alle unsere Nationalmannschaften, zu denen natürlich auch die Frauenteams gehören.

Oberstes Ziel ist es, die sportlichen Leistungen zu verbessern und mehr positive Ergebnisse zu erzielen", so Novella. Kolumbien wird im Jahr 2024 die nächste FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft ausrichten. Was können die Reisenden in Kolumbien erwarten? "Sie können Freude und einen lebendigen Cup erwarten. Wir werden uns sehr gut um die Zuschauer, die Presse, die Mannschaften und die Trainer kümmern... Wir sind sehr gute Gastgeber", sagt Novella mit einem Lächeln.

Als Entwicklungsdirektor des FCF ist er zuversichtlich, dass die Stadien gut besucht sein werden. "Wir werden viele Zuschauer haben. Das Abschneiden unserer Nationalmannschaft bei der letzten FIFA Frauen-Weltmeisterschaft hat das Feuer des Frauenfussballs wieder geweckt, das schon lange wuchs. Der kleine Samen, den wir gepflanzt haben, ist jetzt wirklich aufgegangen. Es gibt eine große Bereitschaft seitens des Verbandes und der lokalen Partner, diese Veranstaltung zu organisieren".

Auf die Frage, welche Veränderungen er sich für die Region im Vorfeld der nächsten FIFA Frauen-Weltmeisterschaft wünscht, hat Novella keine Zweifel.

"Zunächst einmal wünsche ich mir auf sportlicher Ebene, dass Südamerika wieder einen Weltmeister hat. Hoffentlich wird es Kolumbien sein, aber wenn nicht, würde ich mir wünschen, dass ein Frauenfussball-Weltmeister aus der Region kommt.

"Dann wünschen wir uns mehr Investitionen von Marken und Sponsoren, mehr Medienbeteiligung und mehr Zuschauer in den Stadien der Vereine, die in den lokalen Ligen spielen", fährt er fort.

"Und drittens, dass es mehr Wettbewerbe gibt. Was die Spieler auf ein hervorragendes Niveau bringt, ist die Anzahl der Wettbewerbe. Mehr offizielle Spiele, aber auch mehr Freundschaftsspiele. Das bedeutet, dass unsere Spieler einen besseren Markt haben, für noch größere Klubs attraktiv werden, und das wird unsere Nationalmannschaften weiter stärken."

Kolumbien ist Gastgeber der nächsten FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft, der ersten mit 24 Teilnehmerinnen, die vom 31. August bis zum 22. September 2024 ausgetragen wird, wie der FIFA-Rat bestätigte.