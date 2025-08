Frauenliga-Pilotprogramm bereitet Laos auf langfristige Entwicklung vor

Die Lao Women's League war ein Pilotprogramm zur Einführung einer Frauenliga in Laos

Acht Mannschaften (175 Spielerinnen) traten in einem 14-rundigen Wettbewerb an

Das Pilotprogramm wurde durch die Unterstützung von FIFA Forward ermöglicht

Die erste Saison der laotischen Frauenliga endete im vergangenen Monat mit dem Titelgewinn des Young Elephants FC, der zum ersten Mal Meister wurde. Mit Unterstützung des laotischen Fussballverbands (LFF) und von FIFA Forward startete die laotische Frauenliga 2023 als Pilotprogramm, um die Beteiligung und das Engagement für die Entwicklung des Frauenfussballs in Laos zu fördern.

Laos hatte kürzlich als einziger Binnenstaat in Südostasien mit weniger als acht Millionen Einwohnern in den Juniorinnenfussball und die Entwicklung der Frauen-Nationalmannschaft investiert und brauchte eine Frauenliga, um das Wachstum zu beschleunigen und fortzusetzen.

Der Frauenfussball in Laos befand sich von 2010 bis 2019 auf einem stetigen Wachstumskurs, doch die Covid-19-Pandemie setzte den Fortschritten ein Ende und zwang das Land, wieder bei Null anzufangen.

"Wir haben so hart an der Entwicklung des Frauenfussballs in Laos gearbeitet: Zuerst haben wir die Frauen-Nationalmannschaften gegründet, dann gab es eine Jugendmannschaft, aber die Probetrainings und Trainingslager dauerten nur ein oder zwei Monate, was nicht ausreichte", sagte Kanya Keomany, Generalsekretärin des laotischen Fussballverbands und Mitglied des FIFA-Rats. "Eine Frauenfussball-Liga war die Antwort, die wir brauchten. Wir haben mit vielen Interessenvertretern und einem FIFA-Berater gesprochen, und es wurde vorgeschlagen, eine beständige und nachhaltige Liga einzurichten.

Die Pilotausgabe der laotischen Frauenliga 2023 bestand aus acht Mannschaften mit insgesamt 229 Teilnehmern: 175 Spielerinnen und 54 Mannschaftsoffizielle. Vier der Vereine stammten aus der Hauptstadt Vientiane, die übrigen vier aus den Provinzen des Landes.

Es war eine erfolgreiche Debütsaison mit insgesamt 249 Toren in 56 Spielen. Mit 13 Siegen in 14 Spielen waren die Young Elephants das herausragende Team der Saison, und ihre Star-Mittelfeldspielerin Vilinthong Vongsengthong wurde zur wertvollsten Spielerin (Most Valuable Player) des Wettbewerbs gewählt.

Die Liga gab den Frauen des Landes die Möglichkeit, konstant zu spielen, sich in gut organisierten und konsequenten Trainingseinheiten zu messen und mit qualifizierten Trainern zu arbeiten.

Die Herausforderung für die LFF besteht nun darin, den positiven Schwung aus der Pilotsaison in dauerhafte Entwicklungsmöglichkeiten für die Frauen des Landes umzusetzen.

"Wir wollen einen Pool von Spielerinnen haben, auf den Laos zurückgreifen kann, und wir wollen eine Liga haben, die diesen Spielerinnen eine Bühne bietet", sagte Keomany. "Wir wollen die Liga nicht nur jährlich veranstalten, sondern auch Entwicklungsprogramme in den einzelnen Vereinen einrichten, damit sie ihre Spielerinnen unterstützen können und in der Lage sind, jedes Jahr an der Liga teilzunehmen."

Die Gründung der laotischen Frauenliga ist die erste Phase der Umsetzung des neuen LFF-Strategieplans 2023-2027 für den Frauenfussball, der von der LFF-Taskforce Frauenfussball in Zusammenarbeit mit dem FIFA-Frauenfussball-Entwicklungsteam entwickelt wurde.