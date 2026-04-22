Karibische Nationen profitieren von der FIFA-Frauenfussballkampagne

Die FIFA-Frauenfussballkampagne für ermöglicht es den Mitgliedsverbänden (MAs), die Beteiligung an der Basis zu fördern

Der Weltfussballverband hat zahlreiche Kampagnen finanziert, darunter hochkarätige Veranstaltungen in der Karibik sowie auf Mauritius

Das Programm steht allen 211 Mitgliedsverbänden der FIFA zur Verfügung

Die Leistungen Jamaikas und des karibischen Debütanten Haiti bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™ haben gezeigt, welches Potenzial kleinere Länder haben, sich auf der größten Bühne zu strahlenden Stars zu entwickeln.

Im vergangenen Jahr profitierte Jamaika zusammen mit einer Reihe seiner karibischen Nachbarn von einem breit angelegten Frauenfussballfestival. Im Rahmen der FIFA-Frauenfussballkampagne sollte es eine Plattform für das Wachstum im Nachwuchsbereich bieten. Die Kampagne zielt darauf ab, die Beteiligung an der Basis zu fördern und bestehende Wettbewerbe zu verbessern, um deren Nutzen zu maximieren.

Dies half der Caribbean Football Union (CFU), im Jahr 2025 eine CFU U-14 Challenge Girls Series mit 23 Nationen auszurichten. Vor kurzem war Mauritius, ein Inselstaat im Indischen Ozean, Gastgeber einer kleineren, aber ebenso wichtigen Veranstaltung mit vier eingeladenen Teams aus der Region. Die FIFA arbeitet zudem mit den Mitgliedsverbänden zusammen, um die Frauenfussballkampagne durch maßgeschneiderte, lokal angepasste Programme an der Basis zum Leben zu erwecken. Seit Anfang 2025 wird sie in 103 Ländern weltweit umgesetzt.

Bei der von Trinidad und Tobago ausgerichteten CFU U-14 Challenge Series Girls 2025 leistete die FIFA in Zusammenarbeit mit der CFU einen bedeutenden finanziellen Beitrag und unterstützte ein umfangreiches Fussballprogramm sowie eine Reihe von Workshops für Funktionäre. Das im Jahr 2018 ins Leben gerufene Turnier wechselt jährlich zwischen Wettbewerben für Jungen und Mädchen. Bei der jüngsten Ausgabe waren fast alle karibischen Nationen vertreten und rund 500 junge Fussballerinnen nahmen an zehn Tagen voller Wettkämpfe und kulturellem Austausch teil.

„Dies ist ein Nachwuchsturnier, das den Mädchen den internationalen Fussball näherbringt. Wir freuen uns, ihnen dabei zu helfen, im Fussball Fuß zu fassen, und sie in den kommenden Jahren zu unterstützen, während sie ihren Weg in diesem Sport weitergehen”, sagte CFU-Generalsekretär Camara David. Im Rahmen der Veranstaltung organisierten die FIFA, die CFU und der Fussballverband von Trinidad und Tobago (TTFA) außerdem Begleitveranstaltungen, darunter ein Mädchenfussballfestival, das jüngeren Spielerinnen den Sport näherbringen sollte.

Das Turnier, das je nach Leistungsstärke in zwei Gruppen unterteilt war, begann mit Puerto Rico und Martinique als Titelverteidigern. Puerto Rico verteidigte seinen Titel erfolgreich mit einem souveränen 3:0-Sieg über den Rivalen Dominikanische Republik im Finale und drehte damit das Ergebnis aus der Gruppenphase.

Französisch-Guayana wurde nach einem hart umkämpften 1:0-Sieg über Dominica Sieger der zweiten Gruppe. Die Bedeutung des Wettbewerbs wurde dadurch unterstrichen, dass die Silbermedaillengewinnerinnen aus Dominica einen Heldenempfang sowie eine Autokolonne durch ihre Hauptstadt Roseau erhielten, bevor sie zu einem Empfang mit Regierungsvertretern eingeladen wurden.

„Das ganze Land stand hinter den Mädchen. Alle waren begeistert und feuerten sie Spiel für Spiel an“, sagte Jarsmine Vidal-Matthew, Generalsekretärin des dominikanischen Fussballverbands. „Auch wenn wir den Wettbewerb letztendlich nicht gewonnen haben, war der Erfolg offensichtlich. Die Siege haben das Land vereint und Diskussionen auf den Straßen, in den Büros und zu Hause angestoßen.“

Mit Unterstützung der FIFA empfing Mauritius im Dezember die ebenfalls im Indischen Ozean gelegenen Länder Komoren, Madagaskar, Réunion und die Seychellen zu einem U-15-Turnier für Mädchen und Jungen im Nationalen Sportkomplex Côte d’Or in Saint Pierre. Die Seychellen waren bereits 2022 mit einer ähnlichen Fussballveranstaltung auf Seniorenebene in den internationalen Fußball zurückgekehrt.

Wie beim Turnier in der Karibik erhielten Spielerinnen und Spieler aus relativ isolierten Nationen eine Plattform, um ihr Talent zu zeigen, in einer neuen Umgebung zu lernen und den Teamgeist zu stärken.

Die Unterstützung der FIFA umfasste auch die Durchführung von Seminaren zur Weiterbildung von Trainern, technischem Personal und Verbandsfunktionären. Eine Sitzung konzentrierte sich auf den Kinderschutz und den Schutz von Minderjährigen, eine weitere befasste sich mit technischer Entwicklung und Trainingsstrategien.