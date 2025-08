Emma Hayes: "Ich möchte alle kleinen Mädchen ermutigen, groß zu denken."

Emma Hayes, Trainerin der Frauen-Nationalmannschaft der USA und des FC Chelsea fordert mehr Frauen in Trainer- und Vorstandsämtern

Hayes glaubt, dass die jüngste FIFA Frauen-Weltmeisterschaft mehr Frauen dazu inspirieren wird, sich zu engagieren

Die The Best FIFA-Trainerin verrät auch ihre Tipps für alle, die in ihre Fußstapfen treten wollen

Chelseas Frauentrainerin Emma Hayes hofft, dass das bleibende Vermächtnis der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™ darin besteht, dass mehr Frauen auf der Tribüne und in den Vorstandsetagen sitzen. Am morgigen Samstag (18. November) empfängt Hayes den amtierenden FAWSL-Meister Liverpool an der Stamford Bridge, ein Spiel, das auch live von der BBC übertragen wird.

Anfang dieser Woche wurde bekannt gegeben, dass Hayes am Ende der Saison der Women's Super League in England in die USA wechseln wird, um vor den Olympischen Spielen 2024 in Paris neue Trainerin der US-Frauennationalmannschaft zu werden.

In ihrer Rede auf dem FIFA-Frauenfussballkongress in Sydney war die The Best FIFA-Welttrainerin zuversichtlich, dass das Turnier mehr Frauen zu einer Trainerlaufbahn inspirieren wird. Sie ist aber auch optimistisch, dass der Erfolg der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™ in den jüngsten Altersgruppen spürbar sein wird. "Schauen Sie, die Quintessenz ist, es ist das erste Mal vielleicht in den letzten acht Jahren maximal, wo die Menschen etwas sehen können, um es zu sein", sagte sie.

"Ob man nun Fussballspieler, Trainer, Verwalter oder in den Medien arbeiten möchte, es gibt Möglichkeiten. "Dass man tatsächlich von einem Leben im Fussball träumen kann, sei es im Frauen- oder im Männerfussball, ist ganz anders als damals, als ich ein Kind war: Ich hatte keine Vorbilder, und ich möchte alle kleinen Mädchen ermutigen, groß zu denken: Ihr seid gut genug, um zu spielen, ihr seid gut genug, um mit den Jungs gleichgestellt zu sein.

"Also krempelt die Ärmel hoch und kämpft auch, denn das gehört nicht nur zum Spiel, sondern auch zu dem, was wir tun müssen. Manchmal ist es anstrengend und du wirst mit vielen Herausforderungen konfrontiert, aber du darfst nicht aufgeben."

Ich möchte alle kleinen Mädchen ermutigen, groß zu denken. 02:29

Die 32 Mannschaften des Turniers wurden von zwölf weiblichen Trainern betreut, und Hayes würde es begrüßen, wenn diese Zahl noch steigen würde. Sie rief Vereine und Verbände dazu auf, mutig zu sein, wenn es darum geht, neue Wege zu beschreiten.

"Alles hängt mit den Möglichkeiten zusammen, und so oft bedeutet alles, von den Kosten für Trainerlehrgänge, die sehr teuer sein können, bis hin zu bezahlten Jobs in der Branche, dass wir nicht die gleichen Möglichkeiten bekommen wie Männer.

Zweitens gibt es viele weibliche Trainerinnen, die von den Verbänden eingestellt werden könnten, sich aber dagegen entscheiden, was die Frage aufwirft: Warum gibt es nicht mehr davon, wenn es weltweit eine große Anzahl von Frauen gibt, die in der Lage sind, Positionen zu besetzen?

Ich denke, es ist wichtig, dass die Verbände wirklich über den Wert von Frauen innerhalb ihrer Organisation nachdenken und ihnen Möglichkeiten bieten."

"Ich bin mir ziemlich sicher, dass in den meisten Unternehmen auf den Vorstandsebenen nicht nur der Frauenanteil unglaublich niedrig ist, sondern ich vermute, dass die mangelnde Vielfalt in den Entscheidungspositionen ein Teil des Grundes dafür ist."

"Ich denke also, dass wir das, was wir sagen, dass wir es tun wollen, mit Leben erfüllen müssen, aber diese Art von Maßnahmen erfordert eine starke Führung, und unterm Strich haben wir noch eine Menge Arbeit vor uns."

Denjenigen, die eine hauptamtliche Trainertätigkeit anstreben, rät Hayes, sich ein breites Spektrum an Fähigkeiten anzueignen, wenn sie den ersten Schritt machen wollen.

"Es ist wichtig, das Geschäft des Sports zu lernen und, was am wichtigsten ist, sein Handwerk zu verfeinern. Das geht nur, wenn man viele Stunden auf dem Rasen und abseits des Platzes analysiert und vor allem lernt, wie man mit Menschen umgeht, denn das ist unsere Aufgabe", erklärte sie.

"All diese Dinge brauchen Zeit, aber man muss auch den Glauben und das Selbstvertrauen haben, dass man, wenn man das erreichen will, dranbleiben muss, denn man wird mit vielen Widrigkeiten konfrontiert werden, und es ist wichtig, dass man immer an sich glaubt, um sein Ziel zu erreichen."