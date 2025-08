Dominikanische Republik macht Riesenschritte

Die Dominikanische Republik ist Gastgeber der FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft 2024

Ziel ist es, ein bleibendes Vermächtnis zu schaffen

"Der Frauenfussball ist da, um zu bleiben"

In den letzten Jahren hat sich die Sportbegeisterung in der Dominikanischen Republik nicht mehr nur auf den "Diamanten" beschränkt. Gewöhnt an die Triumphe im Baseball, haben sich die Fans allmählich dem Fussball zugewandt. Und ihre Neugier hat sich gelohnt. "Das Wachstum des Fussballs in der Dominikanischen Republik ist in den letzten Jahren, insbesondere in den letzten drei Jahren, sprunghaft angestiegen", sagt Ruben Garcia, Präsident des dominikanischen Fussballverbandes. "Wir haben es geschafft, an einer FIFA U-20-Weltmeisterschaft teilzunehmen. Wir haben uns das Recht verdient, an den Olympischen Spielen teilzunehmen, und der Frauenfussball hat ein bemerkenswertes Wachstum erlebt. Unsere Mannschaften gehören zu den acht besten in der Region. Das ist ein Zeichen dafür, dass wir wachsen. Ich bin stolz darauf, ein Exekutivkomitee zu leiten, das so viel im Frauenssußball erreicht hat, den wir mit Begeisterung als ein Projekt mit vielen Herausforderungen, aber vor allem vielen Belohnungen betrachten", fügt er hinzu.

Mit der erstmaligen Ausrichtung eines FIFA-Wettbewerbs, der FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft 2024, ist die nächste Herausforderung für die Dominikanische Republik ist jedoch noch größer.

Um diese zu meistern, nahm Ruben Garcia an der FIFA Frauenfussballtagung 2023 teil. Dort informierte er sich aus erster Hand über die besten Methoden zur Organisation eines hochkarätigen Wettbewerbs. "Wir haben die großartige Organisation Neuseelands und Australiens gesehen, und sie haben ein großartiges Produkt geschaffen, das weltweit hohe Wellen geschlagen hat. Es spiegelt wider, wie wir eine Weltmeisterschaft in der Dominikanischen Republik organisieren sollten. Es ist ein guter Maßstab für uns, um zu versuchen, die großartige Arbeit, die hier geleistet wird, nachzuahmen." Darüber hinaus nahm Garcia während der zweitägigen Tagung in Australien weitere wertvolle Lehren mit nach Hause: "Ich glaube, die FIFA-Abteilung für Frauenfussball gibt uns Hoffnung. Der Frauenfussball ist zum Greifen nah. Wir müssen nur zugreifen, ihn fördern und vor allem nutzen. Der Frauenfussball hat Zeichen des Wachstums gezeigt. Das Ausmaß des Frauenfussballs, das wir jetzt sehen, war vor sieben, acht oder zehn Jahren fast utopisch. Es steht außer Frage, dass sich der Frauenfussball durchsetzen wird."

Für Ruben Garcia ist die Herzlichkeit der Menschen in dem paradiesischen Land in der Karibik ein wertvolles Gut, so dass alle, die zum Turnier reisen, unvergessliche Momente erleben werden, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Stadien.

"Was können Besucher in der Dominikanischen Republik erwarten? Herzlichkeit, Leidenschaft und vor allem Energie und Freude. Wir werden als ein angenehmes und vor allem gastfreundliches Land charakterisiert. Sie werden feststellen, dass die Dominikanische Republik sie mit offenen Armen empfängt, und sie werden eine fantastische Weltmeisterschaft erleben". Das Ziel ist jedoch, dass die FIFA U-17-Weltmeisterschaft ein bleibendes Vermächtnis hinterlässt und ein "Vorher" und "Nachher" im Fussball in der Dominikanischen Republik markiert. "Ich hoffe, dass wir nach der Weltmeisterschaft den Frauenfussball populär machen können. Die Dominikanische Republik ist ein Land mit vielen Leidenschaften. Fussball wird, wie man so schön sagt, im Herzen geboren, aber mit den Füßen gespielt. Wir wollen ein Vermächtnis des Wachstums hinterlassen, das Türen für die Zukunft öffnen kann, damit wir in 20 Jahren sagen können, dass wir diese Türen geöffnet und den Weg für die Zukunft des Frauenfussballs geebnet haben".

Auf diese Weise wird die Dominikanische Republik zur Entwicklung des Fussballs in ihrem Land und in der gesamten Region der nördlichen Zone, Mittelamerika und der Karibik beitragen. "Die Concacaf hat gezeigt, dass sie eine große Kraft im Frauenfussball ist. Von den sechs verfügbaren Plätzen [für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Australien und Neuseeland 2023] hat Concacaf alle besetzt. Wenn man bedenkt, wie schwierig es war, finde ich, dass Panama, Haiti und Jamaika großartige Arbeit geleistet haben. Das ist ein Beispiel für andere Länder, vor allem für solche mit kleinerer Bevölkerung und weniger entwickeltem Frauenfussball."