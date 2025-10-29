Die FIFA schafft mit Afghan Women United etwas Besonderes, sagt Shilene Booysen

Der wegweisende südafrikanische Trainer wird am zweiten Spieltag der FIFA Unites: Women’s Series vorübergehend die Leitung von Afghan Women United übernehmen

Afghan Women United trifft am Mittwoch, 29. Oktober, auf Tunesien

Der Tschad trifft im zweiten Spiel in Berrechid, Marokko, auf Libyen. Verfolgen Sie den Live-Stream auf FIFA+

Shilene Booysen ist eine der wegweisenden Persönlichkeiten, die die moderne Landschaft des afrikanischen Frauenfussballs und -trainings prägen.

Als Assistenztrainerin von Afghan Women United hat sie eng mit Cheftrainerin Pauline Hamill zusammengearbeitet, um die aktuelle Gruppe bahnbrechender afghanischer Spielerinnen sorgfältig auszuwählen und zu fördern, die sich derzeit auf ihr zweites Spiel bei der FIFA Unites: Women's Series 2025 in Marokko vorbereiten.

Als südafrikanische Trainerin und Leistungsspezialistin sowie Mentorin in der aktuellen Ausgabe des FIFA-Trainer-Mentorenprogramms hat sich Booysen einen Ruf als Vorreiterin für Fortschritt erworben, wo immer sie arbeitet. Sie war ein wichtiges Mitglied des Trainerstabs der südafrikanischen Frauen-Nationalmannschaft unter Desiree Ellis, baute die Frauen-Nationalmannschaft des Südsudans von Grund auf auf, leitete den ägyptischen Verein Wadi Degla SC in der Women's Premier League und ist derzeit als technische Expertin der FIFA mit den Schwerpunkten Trainerausbildung und Leistungsentwicklung tätig.

Am Mittwoch wird Booysen erneut Geschichte schreiben, wenn er beim zweiten Spiel der Afghan Women United im Rahmen der FIFA Unites: Women’s Series 2025 an der Seitenlinie steht und vorübergehend für Frau Hamill einspringt, die aus persönlichen Gründen nicht zur Verfügung steht.

„Das erste Spiel gegen den Tschad war ein großer Moment für die Mädchen, insbesondere für die Spielerinnen. Es ist über vier Jahre her, dass sie international Fussball gespielt haben, und es war das erste Mal, dass sie als Gruppe zusammen gespielt haben“, sagte Booysen. „Es war eine wichtige Gelegenheit, (gegen den Tschad) zu lernen, und das Spiel gegen Tunesien wird nicht anders sein. Es wird schwer werden, Tunesien ist eine gute Mannschaft, aber wir sind bereit, bereit zu lernen und einen weiteren wichtigen Schritt in der Entwicklung dieser Mannschaft zu machen.“ Obwohl das historische Eröffnungsspiel der FIFA Unites: Women’s Series 2025 mit einer Niederlage endete, glaubt Booysen, dass es viele positive Aspekte gab, die man aus dem Spiel selbst und einem Tag mitnehmen konnte, der weit über das Geschehen auf dem Spielfeld hinausging.

„Ich sage immer, es ist nur Fussball, aber dieses Programm hat mir gezeigt, dass es nicht nur Fussball ist. Ich stehe neben einer Gruppe von Spielerinnen, die für sich selbst gekämpft haben, die für andere Frauen gekämpft haben, die für ihr Land gekämpft haben, die dafür gekämpft haben, auf der Bühne zu stehen“, sagte sie. „Allein neben ihnen zu stehen, ist für mich ein Traum, der wahr wird, und sie zu führen, wird einfach eine unglaubliche Erfahrung sein.“ Mit ihrem Hintergrund in Leistungsanalyse und Spielerentwicklung kombiniert Booysen datengestützte Erkenntnisse mit einem tiefen menschlichen Verständnis für die Bedürfnisse der Spielerinnen. Sie hat in sehr unterschiedlichen Fussballkontexten gearbeitet – von Programmen mit begrenzten Ressourcen bis hin zu etablierten Profivereinen – und sich dabei stets für Wachstum, Bildung und Professionalität im Frauenfussball in Afrika eingesetzt.

„Ich habe schon mit vielen Teams zusammengearbeitet. Ich habe in einem Team gearbeitet, das wirklich sehr gut strukturiert war“, sagte sie. „Außerdem habe ich viel Erfahrung, und das hilft mir bei der Arbeit mit Spielerinnen, die sich in einer Entwicklungs- und Wachstumsphase ihres Lebens befinden. Das war für mich der entscheidende Punkt im Team von Afghan [Women United]: diese Erfahrung zu nutzen, aber auch dafür zu sorgen, dass sie außerhalb des Spielfelds wissen, dass sie geschätzt und unterstützt werden. Für mich geht es wirklich darum, zu wissen, was man auf dem Spielfeld erreichen kann, aber auch, seinen Wert außerhalb des Spielfelds zu kennen.

Wenn Booysen am Mittwoch an der Seitenlinie steht und die Mannschaft trainiert, wird dies für sie auch ein Moment sein, um über ihren bisherigen Weg mit Afghan Women United nachzudenken, nachdem sie zusammen mit Frau Hamill und dem engagierten Trainerstab eine Schlüsselrolle bei der Auswahl der ersten Mannschaft mit 23 Spielerinnen nach drei Auswahlcamps in Australien und England gespielt hat.

Wenn Booysen an die engagierten Mitarbeiter und das Trainerteam der FIFA denkt, die Afghan Women United unterstützt haben, ist sie voll des Lobes für die bisher geleistete Arbeit.

„Ich finde, die FIFA hat großartige Arbeit geleistet, indem sie diesen Mädchen ein professionelles Umfeld geboten hat. Dieses Programm ist weltweit einzigartig“, fügte sie hinzu. „ Ich denke, die Professionalität, die hier Einzug gehalten hat, das Fachwissen aus aller Welt, das hier zusammengeführt wurde, mit Pauline [Hamill] als Cheftrainerin, mit meiner Erfahrung, Sam [McGowan] als Analyst, Alex [Reid] und Mark [Arnot] als unsere Fitnesstrainer und dem medizinischen Team. Das ist einfach unübertroffen. Es ist so großartig, dass diese Mädchen diese Unterstützung haben.“ „Dieses Team ist so großartig, aber ich denke, unsere Trainingslager sind von Tag zu Tag voller als andere Trainingslager, die ich wirklich brauche. Ich meine, diese Mädchen brauchen so viel Unterstützung. Wir müssen ihnen die Möglichkeit geben, sich Videos anzuschauen, sicherzustellen, dass sie über die Analyse der Gegner Bescheid wissen, sich selbst Daten anzuschauen und sicherzustellen, dass sie sich gut erholen. Und obwohl wir ihnen alles gegeben haben, ist es wirklich wichtig, dass die Mädchen auch etwas Freizeit haben. Das heißt, ich meine, bei all dem Training und den Videos und den Besprechungen, und es bedeutet auch, dass sie etwas Zeit brauchen, um sich von all dem zu erholen, eine Verschnaufpause einzulegen und dann für das nächste Spiel, für das nächste Training, bereit zu sein. Aber ich denke, jedes Team braucht das. Jedes Team im Frauenfussball braucht diese Art von Trainingsstruktur und Unterstützung. Und ich finde es toll für die Mädchen, zu sehen, wie sie sich entwickeln, wie sie bei Afghan Women United aufblühen, dank der Unterstützung, die wir und die FIFA ihnen geben. Das ist letztendlich das Wichtigste: zu sehen, wie diese Mädchen als Menschen und Spielerinnen wachsen, und dass ihnen durch die Unterstützungsstruktur der FIFA neue Möglichkeiten eröffnet werden.“

Bei der FIFA bringt Booysen nun ihre Erfahrungen auf globaler Ebene ein und hilft dabei, Systeme zu entwickeln, die die nächste Generation von Trainern und Spielerinnen ausbilden. Ihre Arbeit steht für ihr Engagement für Exzellenz, Repräsentation und langfristige Nachhaltigkeit im Frauenfussball. Booysen ist sich bewusst, dass drei afrikanische Mannschaften bei der FIFA Unites: Women's Series 2025 spielen und wie wichtig regelmäßige internationale Wettkämpfe für die Entwicklung des Frauenfussballs in der Region sind. „Ich denke, wir können zurückblicken und sehen, wie viele afrikanische Länder keine tatsächlich aktiven Frauenmannschaften haben. Eines der Ziele, die sowohl der Tschad als auch Libyen hier verfolgen, ist es, eine FIFA-Rangliste zu erhalten, was bedeutet, dass es für afrikanische Mannschaften nicht viele Möglichkeiten gibt, zu spielen.

„Wenn wir uns die Mannschaft des Tschad ansehen, dann gibt es in dieser Mannschaft so viel Talent. Was bedeutet das für die Spielerinnen aus dem Tschad? Offensichtlich bedeutet es enorme Chancen außerhalb Afrikas. Es bedeutet, dass sie für ihre Familien sorgen können. Es bedeutet, dass sie einen weiteren Schritt in ihrer Entwicklung, in ihrem Wachstum machen können. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, was das bedeutet, wenn sie nach Hause zurückkehren und auf einer globalen Bühne und in einem anderen Land Freundschaftsspiele bestritten haben.“

Mit Blick auf die nächsten Schritte für den Frauenfussball in Afrika ist Booysen sich über die Rolle, die die FIFA weiterhin spielen kann, und darüber im Klaren, wie ihre Zusammenarbeit mit den Mitgliedsverbänden und den Akteuren des Fussballs in der Region weitere Wirkung zeigen kann.