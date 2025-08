Das Tempo in der Liga MX Femenil bestimmen

In den letzten sechs Jahren wurden in der Liga MX Femenil einige bemerkenswerte Erfolge erzielt

Die Rückkehr zur FIFA Frauen-Weltmeisterschaft ist ein vorrangiges Ziel

Carlos Valenzuela, Club Tigres: "Wir versuchen, Spielerinnen rund um die Uhr zu entwickeln"

In Mexiko erinnert ein Lied, das zu einer beliebten Hymne geworden ist, ständig daran, wie wichtig es ist, Geduld zu haben: "Man muss nicht als Erster am Ziel sein, aber man muss wissen, wie man am Ziel ist", heißt es dort.

Im Einklang mit den Versen des Komponisten José Alfredo Jimenez macht die Liga MX Femenil knapp sechs Jahre nach ihrer Gründung immer noch kleine Schritte im Vergleich zu anderen Ligen, die auf ihrem Entwicklungspfad schon weiter sind. Doch diese Schritte gehen zweifellos in die richtige Richtung.

"Ich denke, der Wert der Liga und der Grund, warum sie sich so gut entwickelt hat, liegt darin, dass alle Klubs und vor allem die Führung der Liga MX in der Lage waren, Schritt für Schritt voranzugehen", erklärte der Mexikaner Carlos Valenzuela, Vizepräsident für Betrieb und Marketing beim Club Tigres, kurz nach seiner Teilnahme an einer Podiumsdiskussion über die Professionalisierung des Frauenfussballs auf der FIFA Frauenfussballtagung in Sydney.

Die Podiumsdiskussion befasste sich mit Themen, die zur Stärkung und Weiterentwicklung des Frauenfussballs beitragen sollen. Dabei ging es unter anderem darum, wie das Wachstum des Frauenfussballs beschleunigt und im Einklang mit der FIFA-Strategie für den Frauenfussball neue Höhen erreicht werden können. Außerdem ging es um die Frage, wie Ligen und Klubs durch praktische Lösungen, robustere rechtliche Rahmenbedingungen und innovative Entwicklungsprogramme bei der Professionalisierung unterstützt werden können.

Valenzuela hat das Wachstum des mexikanischen Frauenfussballs aus erster Hand miterlebt und ist davon überzeugt, dass die Rückführung mexikanischer Talente ein entscheidender Punkt in den Anfängen war. "Zu Beginn hatten wir keine internationalen Spielerinnen in jeder Mannschaft. Daher begannen die mexikanischen Spielerinnen, die im Ausland waren - denn bis dahin gab es in unserem Land keine Liga -, in ihre Heimat zurückzukehren, um dort zu spielen.

Viele von ihnen waren bereits erfahrene Spielerinnen, aber sie hatten noch nie die Gelegenheit, in einer heimischen Liga zu spielen. Es war wichtig, einheimische Spielerinnen und junge Talente zu haben", fuhr er fort.

Sobald dies erreicht war, wurden die Türen schrittweise für die ganze Welt geöffnet, um lokale Talente zu stärken. "Wir wussten, dass es eine unserer wichtigsten Säulen sein könnte, junge Talente zu haben, damit die Fans sich mit ihnen beschäftigen. Nachdem wir nur einheimische Spielerinnen hatten, beschloss die Liga, dass es an der Zeit war, zwei internationale Spieler pro Verein zuzulassen. Das war ein Wendepunkt für alle."

An diesem Punkt begann eine echte Revolution. Die Vereine mussten mehr investieren und ihre Infrastruktur und internationale Scouting-Abteilung verbessern. Eine offensichtliche Folge davon war, dass das Niveau der Liga anstieg und professioneller wurde. Die Auswirkungen gingen auch über das Spielfeld hinaus.

"Was die Vermarktung betrifft, so bekamen wir mehr Zuschauer. Zweieinhalb Jahre später haben wir jetzt vier internationale Plätze pro Verein. Ich glaube, jedes Team nutzt diese Plätze, um auf dem Spielfeld wettbewerbsfähiger zu sein."

Trotz alledem war Mexiko bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Australien & Neuseeland 2023™ nicht dabei. "Es stimmt, dass wir uns nicht qualifiziert haben. Und das ist einfach traurig. Denn wir haben eine so tolle Generation und ein so großes Talent. Aber wie gesagt, es ist ein Spiel. Es geht um Fussball. Man kann also nicht alles gewinnen. Und die anderen Teams haben wirklich, wirklich gute Arbeit geleistet."

Trotz des Rückschlags ist der Fokus auf die Weiterentwicklung der Liga und ihrer Vereine nicht verloren gegangen. "Wir müssen weiterhin mehr in einheimische Spieler, die Jugendentwicklung und Jugendakademien investieren, um bessere Spieler zu haben und für die nächste Weltmeisterschaft gut vorbereitet zu sein. Wir haben eine so gute Infrastruktur, aber wir müssen Spiele gewinnen, um bei einer Weltmeisterschaft vertreten zu sein."

Und mittelfristig? "Wir brauchen mehr Infrastruktur und bessere Einrichtungen für unsere Jugendakademien, um das Spiel zu entwickeln und zu wachsen. Wir haben eine große Verantwortung, auch außerhalb des Spielfeldes zu investieren, um den Spielern zu helfen, sich in ihrer Schule und in ihren Familien zu entwickeln. Das ist wichtig, da wir versuchen, die Spieler rund um die Uhr zu fördern.