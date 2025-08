'Das ist keine Herausforderung, sondern eine Chance' - Indien will den Frauenfussball stärken

Die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ 2023 wird künftigen Generationen sicherlich als Wendepunkt für den Frauenfussball in Erinnerung bleiben. Deutschland, Brasilien und Kanada schieden - fast undenkbar - bereits in der Gruppenphase aus. An ihre Stelle zogen zahlreiche Debütanten in die K.o.-Runde. Alle Vorbehalte gegen die Aufstockung auf 32 Mannschaften wurden auf die denkbar nachdrücklichste Weise ausgeräumt.