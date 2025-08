Erstes FIFA eSports-Bootcamp für Frauen ebnet den Weg für eine neue Generation von Spielerinnen

Vom 14. bis 16. Juni richtete FIFAe in Zürich das erste eSports-Bootcamp nur für Frauen aus

Am Freitag ging das dreitägige FAMEHERGAME-Bootcamp zu Ende, das 24 der besten FIFAe-Spielerinnen ein umfangreiches Programm zur Verbesserung ihres Könnens und zur Förderung ihrer beruflichen und persönlichen Entwicklung als eSports-Fussballerinnen bot.

Die Veranstaltung im Home of FIFA und im FIFA Museum in Zürich fand im Rahmen der FIFAe FAMEHERGAME -Initiative statt und bot den Teilnehmerinnen aus der ganzen Welt einzigartige Erfahrungen und Expertensitzungen rund um die Themen geistige und körperliche Gesundheit, Gameplay-Coaching und Content-Erstellung.

Unter den Moderatoren waren Findus Krantz von der Anti-Cybermobbing-Organisation Ditch the Label , FIFAe-Weltmeistertrainer Daniel Fehr, Ex-Weltmeister August Rosenmeier, TV-Moderatorin Rachel Stringer und viele weitere.

Die Veranstaltung ging nach zwei intensiven Wettbewerbstagen in einem hochmodernen Umfeld im FIFA Museum in der Innenstadt von Zürich zu Ende. Die Siegerinnen des Wettbewerbs, Cecilia_1707 (Maria Cecília) aus Brasilien und die Zweitplatzierte Naladinho (Fabienne Morlok) aus Deutschland, gewannen den Hauptpreis, eine All-inclusive-Reise zur FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™, die im kommenden Monat in Australien und Neuseeland beginnt.