Kurs
Mehr als 20 000 Berufsspielerinnen und -spieler werden jedes Jahr zwischen 5000 Vereinen verschiedener Länder transferiert. Der internationale Transferprozess wurde von der FIFA in den letzten Jahren zwar vereinfacht und gestrafft, erfordert aber immer noch ein vertieftes Wissen des Transfersystems, einschliesslich der verschiedenen Phasen und Aspekte internationaler Transfers.
Der FIFA-Kurs für internationale Spielertransfers richtet sich in erster Linie an Personen, die internationale Transfers verwalten oder tätigen. Er bietet eine kurze, aber eingehende Analyse der verschiedenen Aspekte der Prozesse sowie einen praktischen Einblick. Der FIFA-Kurs für internationale Spielertransfers bietet in kurzer Zeit Einblick in die Praxis aller Aspekte des Verfahrens für internationale Transfers und trägt so zu einem wirklich globalen, für alle zugänglichen Fussball bei.
Bei der Schulung zum vereinfachten internationalen Transferprozess vermittelt die FIFA Teilnehmern von FIFA-Mitgliedsverbänden, Vereinen und regionalen Verbänden das nötige Wissen, damit internationale Transfers einfacher und schneller ablaufen, die Spieler bestmögliche Karriereperspektiven haben und Vereine die ihnen zustehenden Ausbildungsvergütungen erhalten.
Der Kurs richtet sich an all jene Vereine, die internationale Transfers tätigen oder künftig tätigen werden.