Der FIFA-Kurs für internationale Spielertransfers richtet sich in erster Linie an Personen, die internationale Transfers verwalten oder tätigen. Er bietet eine kurze, aber eingehende Analyse der verschiedenen Aspekte der Prozesse sowie einen praktischen Einblick. Der FIFA-Kurs für internationale Spielertransfers bietet in kurzer Zeit Einblick in die Praxis aller Aspekte des Verfahrens für internationale Transfers und trägt so zu einem wirklich globalen, für alle zugänglichen Fussball bei.