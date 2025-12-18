Honorare für Klubvermittler 2025 auf neuem Höchststand

Honorare in Höhe von USD 1,37 Milliarden im Männerprofifussball an Klubvermittler gezahlt – Zunahme von mehr als 90 % gegenüber dem Vorjahr

Vermittlerhonorare im Frauenprofifussball mehr als doppelt so hoch wie im letzten Jahr

Englische Klubs bei den Männern mit insgesamt mehr als USD 375 Millionen Spitzenreiter

Die Gesamtausgaben für Klubvermittlerhonorare haben dieses Jahr (1. Januar bis 1. Dezember) einen neuen Höchststand erreicht. Gemäss dem FIFA-Bericht zu Fussballvermittlern bei internationalen Transfers waren es insgesamt USD 1,37 Milliarden, d. h. über 90 % mehr als im Vorjahr.

Der Wert entspricht dem höchsten Jahrestotal aller Zeiten und liegt weit über dem 2023 verzeichneten Rekord von USD 889,4 Millionen.

Der Löwenanteil der Gesamtausgaben für Vermittler entfällt auf Klubs in der UEFA-Region. Die europäische Dominanz geht hauptsächlich auf die englischen Klubs zurück, die gemeinsam über USD 375 Millionen ausgegeben haben.

Die deutschen Klubs folgen mit USD 165 Millionen auf Rang zwei. Bei den eingehenden Transfers, an denen seitens der verpflichtenden Klubs Vermittler beteiligt waren, weisen die englischen Klubs mit 51,1 % den höchsten Wert auf, während die serbischen Vereine mit 28,7 % bei den ausgehenden Transfers mit Beteiligung von Vermittlern seitens der freigebenden Klubs vorne liegen.

2025 waren Klubvermittler an 3010 internationalen Transfers beteiligt. Dies ist ein neuer Höchstwert und eine Zunahme um 38,1 % verglichen mit dem Vorjahr. Bei insgesamt 3730 internationalen Transfers waren dieses Jahr Vermittler für Spieler tätig. Der Wert entspricht 15,3 % aller Transfers sowie einer Zunahme von 19,9 % gegenüber dem letzten Jahr.

Im Frauenprofifussball beliefen sich die Honorare für Klubvermittler auf mehr als USD 6,2 Millionen. Dies ist über 13-mal mehr als 2020 und mehr als doppelt so viel wie 2024 (USD 3,1 Millionen).

Für die erste FIFA-Fussballvermittlerprüfung, die ausschliesslich online und mit Livebeaufsichtigung durchgeführt wurde, sind dieses Jahr insgesamt 16.117 Anmeldungen eingegangen. Das ist der höchste Wert überhaupt seit Einführung der Prüfung. Die meisten Anmeldungen wurden aus Grossbritannien, Frankreich, den USA, Spanien und Brasilien verzeichnet. Per 4. Dezember 2025 sind 10.525 Vermittler lizenziert.

„Die diesjährigen Zahlen bestätigen die zunehmende Bedeutung von Fussballvermittlern im Profifussball“, sagte Patricio Varela, Leiter der Abteilung für Vermittlerbei der FIFA. „Dieser Trend dürfte sich auch im kommenden Jahr fortsetzen. Umso wichtiger ist ein umfassendes und durchsetzbares FIFA-Fussballvermittlerreglement.“