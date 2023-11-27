FIFA begrüsst Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union zum FIFA-Fussballvermittlerreglement

Bestätigung der wichtigsten Elemente des FIFA-Fussballvermittlerreglements sowie der Befugnis der FIFA zur Regulierung von Fussballvermittlern

Urteil als wichtige rechtliche Orientierungshilfe für Interessengruppen des Fussballs

Anerkennung der Regulierung von Fussballvermittlern als wichtiges Element der Modernisierung des Fussballtransfersystems durch die FIFA

Die FIFA begrüsst das heutige Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union zum FIFA-Fussballvermittlerreglement. Das Urteil stellt eine wichtige Einschätzung des FIFA-Regelwerks für Fussballvermittler durch das höchste Gericht der Europäischen Union dar.

Die FIFA nimmt mit besonderer Zufriedenheit zur Kenntnis, dass das Gericht bestätigt hat, dass wesentliche Elemente des FIFA-Fussballvermittlerreglements gerechtfertigt sind, z. B. die Lizenzpflicht für Vermittler, die Obergrenze für Vermittlerhonorare, das Verbot der Mehrfachvertretung sowie die Kunde-bezahlt- und die Pro-rata-Zahlungsregelung.

Emilio García Silvero, Rechts- und Compliance-Direktor der FIFA, erklärte: „Die FIFA zeigt sich zufrieden, dass das Gericht die Einschätzung der Tätigkeit von Fussballvermittlern durch die FIFA sowie die mit dieser Tätigkeit verbundenen legitimen Anliegen der FIFA anerkannt hat. Die FIFA begrüsst ferner die Bestätigung wesentlicher Vorschriften des FIFA-Fussballvermittlerreglements, die Anerkennung ihrer Befugnis und Legitimität zur Regulierung der Vermittlertätigkeit innerhalb des Fussballtransfersystems durch das Gericht sowie dessen Ausführungen zur Anwendung des EU-Wettbewerbsrechts auf das FIFA-Fussballvermittlerreglement.“

Das FIFA-Fussballvermittlerreglement ist ein wichtiger Bestandteil der Bemühungen der FIFA, das Fussballregelwerk zu modernisieren und den ordentlichen Betrieb des Transfersystems zu gewährleisten, um die Transparenz zu erhöhen, die Vertragsstabilität zu stärken und Interessenkonflikte zu bekämpfen. Das Reglement wurde nach breit angelegten Konsultationen verabschiedet, an denen Vermittler, Vermittlerorganisationen, Spieler, Klubs, Ligen, FIFA-Mitgliedsverbände und Konföderationen beteiligt waren.

„Wir werden das vollständige Urteil sowie seine praktischen Auswirkungen nun eingehend prüfen. Trotz der positiven Entwicklung werden wir in den kommenden Wochen Vertreter der Vermittler zu einem Treffen einladen, um eine einvernehmliche Lösung zu erarbeiten.“

„Mit Blick auf das Inkrafttreten des neuen Transfersystems am 1. Januar 2027 möchten wir den konsensbasierten Ansatz fortführen, der sich bereits im Austausch mit Spielern, Klubs und Ligen bewährt hat, und dabei die wesentlichen Leitlinien dieses Urteils berücksichtigen“, sagte Emilio García Silvero.

Das vollständige Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union ist hier zu finden.