Vermittlerhonorare 2023 auf Allzeithoch

Englische Klubs mit insgesamt mehr als USD 280 Millionen mit Abstand am ausgabenfreudigsten

Erstmals mehr als USD 1 Million von Klubs im Profifrauenfussball an Vermittler gezahlt

Rekordsumme von USD 888,1 Millionen 2023 an Klubvermittler, 42,5 % mehr als 2022

Die allermeisten Klubvermittler wurden von Klubs in Europa beschäftigt. 86,6 % aller Vermittlerhonorare gehen denn auch auf das Konto dieser Klubs. Europäische Klubs beschäftigten auch 86,6 % aller Vermittler, die einen verpflichtenden Verein vertraten, sowie 82,6 % der Vermittler, die einen freigebenden Verein vertraten. Der grösste Teil der Vermittlerhonorare ging auf das Konto von englischen Klubs. Deren Ausgaben beliefen sich auf insgesamt mehr als USD 280 Millionen. Die saudischen Vereine beschäftigten zwar keine Vermittler bei Freigaben, wiesen aber den zweithöchsten Wert bei den Vermittlerhonoraren bei Verpflichtungen auf (USD 86,0 Millionen). Bei ausgehenden Transfers verbuchten Klubs aus der Republik Korea den höchsten Anteil bei Vermittlern, die einen freigebenden Klub vertraten (31,6 %). Die Zahl der internationalen Transfers mit für Spieler tätigen Vermittlern erreichte 2023 ebenfalls eine neue Höchstmarke (3353). Die Zahl entspricht 15,4 % aller Transfers sowie einer Zunahme von 8,4 % gegenüber 2022.

Das Verfahren zum Erwerb einer Lizenz und zur Zulassung als Fussballvermittler gemäss dem FIFA-Fussballvermittlerreglement startete am 9. Januar 2023. Das Verfahren stand allen Interessierten offen. Während der Berichtsperiode (1. Januar bis 30. November 2023) gingen bei der FIFA 19 973 Lizenzanträge ein. Insgesamt 9207 Personen absolvierten schliesslich die Prüfung, die an zwei Terminen durchgeführt wurde. Der erste Termin war der 19. April mit Prüfungsstandorten bei 138 FIFA-Mitgliedsverbänden. Die zweite Runde folgte am 20. September 2023 mit Prüfungsstandorten bei 157 FIFA-Mitgliedsverbänden. 32,6 % der 9207 Teilnehmer bestanden die Prüfung.