Marta: "Vielleicht wird die WM 2011 zu einer Revanche"

Marta Previous 01 / 01 hofvnz6dau4wc5a8qonx.jpg Next

Martas Traum vom ersten großen Titel mit der brasilianischen Frauen-Nationalmannschaft platzte im mit 0:2 verloren gegangenen Endspiel der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft China 2007 gegen Deutschland.

An jenem Tag im Shanghaier Hongkou-Stadion parierte die deutsche Torfrau Nadine Angerer beim Stande von 1:0 für den Titelverteidiger einen Elfmeter der brasilianischen Ausnahmespielerin. Nur mit Mühe gelang Marta anschließend trotz der großen Enttäuschung, den verdienten Goldenen Schuh und Goldenen Ball nach dem Finale entgegen zu nehmen.

"Die Elfmeterszene hätte die Geschichte ändern können. Vielleicht hätten wir trotz Elfmetertor verloren, oder eventuell hätte das Tor unsere Mannschaft nach vorne gebracht. Brasiliens Schicksal war es, das Endspiel zu verlieren," erläutert die 22-jährige Marta.

FIFA.com besuchte die FIFA Welfussballerin der Jahre 2006 und 2007 in Diensten von Umea IK in ihrer schwedischen Heimat und unterhielt sich mit ihr über ihre Hoffnungen auf eine WM-Revanche im Jahr 2011.

Dieses Interview ist nur ein erster Vorgeschmack auf das, was die Fussballfans ab diesem Samstagabend auf FIFA.com alles über die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Deutschland 2011 erfahren können. Denn: Seit heute ist die neue Sektion für diese großartige Veranstaltung offiziell LIVE!

Marta, ist Deutschland 2011 vielleicht die letzte große Chance für eine ganze Generation von brasilianischen Fussballerinen, einen großen Titel zu gewinnen? Die WM 2011 ist sicherlich für Brasilien eine großartige Gelegenheit. Wichtig ist, dass wir kein Verletzungspech haben und unsere Spielerinnen in Topform antreten. Vielleicht wird die WM 2011 zu einer großen Revanche.

Brasiliens Nationalmannschaft hat mit ihrem Jogo Bonito bei der FIFA Frauen-WM 2007 überzeugt, dennoch wurde Deutschland Weltmeister. Ist Taktik wichtiger als Technik? Sie stellen eine schwierige Frage. Deutschland und Brasilien sind sehr gute Mannschaften mit ganz unterschiedlichen Spielweisen. Man könnte sagen, die deutsche Mannschaft war besser, weil sie das Endspiel gewonnen hat. Dennoch wurde alles durch Details entschieden.

Sind Deutschland und Brasilien die großen Favoriten der FIFA Frauen-WM 2011? Ich glaube, Deutschland und Brasilien sind Favoriten, aber man sollte Schweden, USA und Norwegen auf keinen Fall ausschließen.

Wie sehen Sie Deutschland als Gastgeber der FIFA Frauen-WM 2011? Deutschland wird eine sehr gut organisierte WM veranstalten, mit zahlreichen Events rund um das Turnier. Die WM 2011 wird zu einem tollen Fest für die Mannschaften und die Fans. Deutschland ist ein Leistungsträger im Frauenfussball und das Land verfügt über eine großartige Infrastruktur. Ich glaube, für den Frauenfussball ist es sehr wichtig, die WM in einem Land mit tollen Voraussetzungen auszutragen.

Und was halten Sie von den deutschen Fans? Es wird Spaß machen, 2011 gegen Deutschland zu spielen. Ich würde mich freuen, vor dem deutschen Publikum gegen die deutsche Nationalmannschaft anzutreten. Zudem wissen wir alle, dass sich in den letzten Jahren eine besondere Rivalität zwischen Deutschland und Brasilien im Frauenfussball entwickelt hat.

Gibt es eine mögliche WM-Stadt, in der Sie besonders gerne 2011 spielen würden? Ich habe noch nicht daran gedacht. Mich interessiert, am letzten Tag der WM im Endspielstadion auflaufen zu dürfen.

Inwiefern kann die FIFA Frauen-WM 2011 dazu beitragen, dass sich der Frauenfussball auf internationaler Ebene weiterentwickelt? Die WM bietet eine tolle Plattform, um den Frauenfussball auch außerhalb der Länder, in denen er sich bis jetzt entwickelt hat - wie Deutschland und Schweden -, weiter zu fördern.

Würden Sie eines Tages nach Deutschland kommen, um in der Frauen-Bundesliga zu spielen? Das ist eine Möglichkeit. Natürlich weiß ich, wie stark die Frauen-Bundesliga ist. Mich reizt, gegen starke Vereine zu spielen und attraktive Meisterschaften zu bestreiten. Das wäre was für die Zukunft.

Sie werden als Ronaldinhos Pendant betrachtet. Ist Ronaldinho Ihr Vorbild? Manchmal wird viel darüber geredet. Der Vergleich mit Ronaldinho ehrt mich. Er ist ein Idol des Weltfussballs, aber wenn ich Fussball spiele, denke ich nicht an Vorbilder.