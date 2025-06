FIFA-Ausschreibung der britischen Medienrechte für die Frauen-Weltmeisterschaft Frankreich 2019™

Die FIFA hat für Großbritannien die Medienrechte für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Frankreich 2019™ ausgeschrieben. Diese gelten für Fernseh-, IPTV-, Internet-, Mobilfunk- und Radioübertragungen der kommenden FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™, die 2019 in Frankreich ausgetragen wird.

Mithilfe dieser Ausschreibung will die FIFA das Medienunternehmen finden, das die Sendevorgaben der FIFA operativ am besten einhalten, – getreu dem Ziel der FIFA – so viele Zuschauer wie möglich erreichen und den Fans ein erstklassiges TV-Erlebnis bieten kann. Durch den Verkauf der Medienrechte für ihre wichtigsten Wettbewerbe erzielt die FIFA grundlegende Einnahmen für ihre Mission, den Fussball weltweit zu führen und zu fördern.