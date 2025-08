WM-Trainer blicken auf einen geschichtsträchtigen Monat des Fussballs zurück

Teilnehmer der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™ teilen ihre Erinnerungen und denken über das Vermächtnis des Turniers nach

Die Co-Gastgeber sind der Meinung, dass die Frauen-WM 2023 einen unauslöschlichen Eindruck bei jungen Mädchen und Frauen hinterlassen hat

Die zweimalige WM-Siegerin Jill Ellis: "Jedes Mal, wenn man den Fernseher einschaltete, war die Begeisterung für das Spiel groß"

"Nach dieser [FIFA Frauen-]Weltmeisterschaft wird der Frauenfussball in jedem einzelnen Ihrer Länder explodieren. Es wird Millionen und Abermillionen von Mädchen und Frauen auf der ganzen Welt geben, die zum ersten Mal überhaupt Fussball spielen werden.

Achten Sie genau darauf, was Sie empfinden, wenn Sie im Stadion sind. Denken Sie an die Kraft dieser kulturellen Bewegung und an das, was sie für Ihr Land bewirken kann. Das ist nicht nur Fussball, das ist etwas Anderes – und morgen werden Sie es spüren und wissen, was ich meine".

Dies waren die Worte einer sichtlich gerührten Sarai Bareman, FIFA-Frauenfussballdirektorin und Dame, als sie am Vorabend des Endspiels der FIFA Frauenfussball-Weltmeisterschaft Australien & Neuseeland 2023™ vor dem Publikum der FIFA-Frauenfussballtagung in Sydney/Gadigal sprach.

Das Sprichwort "Die Zeit vergeht wie im Flug" war in dieser Woche besonders zutreffend, als Bareman und ihre Kollegen von der FIFA-Division Frauen und der FIFA-Division Globale Technische Entwicklung mit Trainern und Technikexperten zusammentrafen, die sich vor sechs Monaten noch an der Seitenlinie gegenüberstanden, um sich über die wichtigsten technischen Trends des Turniers auszutauschen.

Während einige, die während des Turniers an der Spitze ihrer Nationalmannschaften standen, inzwischen zu neuen Ufern aufgebrochen sind, waren viele der Gesichter im Auditorium dieselben, die im Laufe eines Monats plötzlich zu neuen Vorbildern oder Hoffnungsträgern wurden, während die Fans davon träumten, dass ihr Land das Finale erreicht.

Für Tony Gustavsson und Jitka Klimcová bedeutete die Vorbereitung auf das Turnier eine Abwägung zwischen Aufwärmspielen zur Feinabstimmung der "Matildas" und der "Football Ferns" und dem immer größer werdenden Rummel um die erste FIFA Frauen-Weltmeisterschaft, die in zwei Gastgeberländern ausgetragen wurde.

FIFA-Präsident Gianni Infantino war schon vor dem ersten Anstoß fest davon überzeugt, dass 2023 "die beste FIFA Frauen-Weltmeisterschaft aller Zeiten" werden würde. Die Liste der Superlative und historischen "Premieren", die das Turnier zu bieten hat, ließe sich wahrscheinlich bis zum Tasmansee fortführen.

Jeden Tag etwas besser | Trainer & Trainerinnen denken über die FIFA Frauen-WM 2023 nach 02:32

Wenn man die Zeit hat, zurückzublicken und zu reflektieren: Wie war es als Coach inmitten des "Strudels" zu stehen?

Tony Gustavsson – Trainer der australischen Frauen-Nationalmannschaft

"Ich denke, dass es in erster Linie wichtig ist, denen, die den Weg vor einem gegangen sind, die nötige Anerkennung zu zollen. Es gab Generationen von Spielerinnen, die diesen Weg gegangen sind, bevor ich an Bord kam. Ich bin also ein kleiner Teil von etwas, das viel größer ist als ich. Die ehemaligen Matildas, die aktuellen Matildas, die zukünftigen Matildas - das sind diejenigen, die die Standards gesetzt und das Team dorthin gebracht haben, wo es heute steht", erklärt Gustavsson mit einem Lächeln im Home of FIFA.

"Es gibt so viele Emotionen zu verarbeiten, aber "Inspiration" ist das eine Wort, das mir in den Sinn kommt. Wie viele Menschen inspiriert wurden und wie viel Einheit zwischen den Menschen, die in das Spiel investierten, und den Spielerinnen auf dem Spielfeld herrschte.“

Jitka Klimková - Trainerin der neuseeländischen Frauen-Nationalmannschaft

Jitka Klimková hat ihre fussballerischen Wurzeln in der heutigen Tschechischen Republik, bevor sie 2021 das Traineramt bei den Football Ferns übernahm. Da das "Land der langen weißen Wolke" für andere Sportarten steht, war der Kartenverkauf vor dem Turnier in einigen Kiwi-Gastgeberstädten eher "schleppend". Doch die Ereignisse im Eden Park am 20. Juli 2023 haben die Dinge verändert... vielleicht für immer.

"Natürlich war es ein Risiko, den Fussball nach Neuseeland zu bringen, denn die Kultur ist anders. Die Menschen lieben Rugby, Cricket, Netball - diese speziellen Sportarten. Fussball war in Neuseeland nicht so populär", sagt sie.

"Sogar das erste Spiel. Es könnte ausverkauft sein... oder auch nicht. Kurz vor dem Anpfiff war das Stadion ausverkauft, und wir wussten, dass das ein gutes Zeichen war - aber was ist der nächste Schritt für uns? Wie oft werden wir das in Zukunft nutzen?"

Zum ersten Mal überhaupt - eine weitere Premiere - verpflichtete sich die FIFA, das Erbe des Turniers über eine spezielle Arbeitsgruppe zu verfolgen. Vorrangiges Ziel ist es, die Auswirkungen des Turniers in den nächsten fünf Jahren zu beobachten, und zwar nicht nur in den beiden Gastgeberländern, sondern in ganz Asien und Ozeanien. Klimková zufolge ist das Nachglühen des Turniers noch immer sehr präsent.

"Ich bin so stolz darauf, zu sehen, wie sehr die Kinder jetzt anfangen, Fussball zu spielen", fährt sie fort. "Wenn ich durch die Parks gehe und kleine Mädchen und Jungen sehe, die nicht nur Rugby spielen, sondern auch den Ball kicken, mit Schuhen, ohne Schuhe, wenn ich sie am Strand sehe, wo sie dasselbe tun.

Ich bin sehr stolz und dankbar, dass die FIFA das Risiko eingegangen ist und die Frauen-Weltmeisterschaft nach Neuseeland geholt hat. Das hat die Leidenschaft für den Sport in diesem Land wirklich verändert", so Klimková abschließend.

Jill Ellis - Technische Studiengruppe der FIFA

Für Jill Ellis bedeutete das Jahr 2023 eine Neuausrichtung, nachdem sie die USA 2015 und 2019 zum Titel bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft geführt hatte. Ellis leitete während des Turniers die Technische Studiengruppe der FIFA. Ein zwölfköpfiges Team, das die Aufgabe hatte, eine umfassende Aufschlüsselung der technischen und physischen Abläufe zu erstellen und mögliche Trends in den 64 Spielen zu erkennen.

Diese Erfahrung bot die seltene und lohnende Gelegenheit, mehr von der Veranstaltung mitzubekommen, und zwar außerhalb ihrer bisherigen "Grenzen" von Mannschaftshotel, Trainingsgelände und dem technischen Bereich am Spielfeldrand.

"Bei dieser Gelegenheit konnte ich die Weltmeisterschaft ganz anders erleben. Ich konnte die Leidenschaft, die bemalten Gesichter und die Dinge sehen, auf die man als Trainer nicht wirklich achtet. Die Breite der Fangemeinde, die Leidenschaft, die Begeisterung und 75.000 Menschen auf der Tribüne zu sehen", strahlt Ellis.

"Ich denke, diese Dinge haben Spuren hinterlassen. Und auch zu sehen, wie eine Nation in eine Weltmeisterschaft hineingezogen wird. Die Matildas waren auf jeder Titelseite. Jedes Mal, wenn man den Fernseher einschaltete, waren sie zu sehen. Es herrschte eine regelrechte Begeisterung für das Spiel und das Team. Das waren also Dinge, die ich vorher noch nicht erlebt hatte, und es war ziemlich cool, das zu erleben."

Australiens Reise aus der Optik des FIFA Fan Festivals™ 02:36

Angelo Marsiglia - Trainer der kolumbianischen Frauen-Nationalmannschaft

Die Leidenschaft der Fans – die auch aus Südamerika angereist waren – war für den kolumbianischen Trainer Angelo Marsiglia ein persönliches Highlight.

"Ich denke, dass unsere Fans immer eine wichtige Stütze waren. Sie haben uns das Gefühl gegeben, zu Hause zu sein, während wir in Australien waren, Tausende von Kilometern von unserer Heimat entfernt. Wir haben diese heimatliche Wärme gespürt. Als wir in den Stadien unsere Hymne sangen, bekamen wir auch eine Gänsehaut."

Kolumbien hat sich zweifelsohne zu einer führenden Kraft im internationalen Frauenfussball entwickelt und erreichte bei der FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft™ in Costa Rica das Viertelfinale, bei der FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft™ in Indien den zweiten Platz und bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ in Australien und Neuseeland das Viertelfinale.

Vom 31. August bis zum 22. September dieses Jahres wird das Land auch Gastgeber der FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft™ sein. Könnte die Ausrichtung dieses Jugendturniers nach Ansicht von Marsiglia eine weitere Generation junger Mädchen und Frauen für den Fussball begeistern?

"Für uns bedeutet das Wachstum", antwortet er schnell. "Die Möglichkeit, eine Weltmeisterschaft dieser Größenordnung auszurichten, ist wichtig. Nicht nur für den Sport, sondern auch für eine Gesellschaft, die durch den Sport größer geworden ist, als sie ist. Für junge Menschen ist es die Gelegenheit, zu träumen und zu glauben.

Früher haben wir den Frauenfussball nicht als Profisport gesehen, sondern eher als Hobby. Heute träumen viele Mädchen davon, Profifussballerin zu werden, nicht nur in unserem Land, sondern auch international, wie viele ihrer Vorbilder. Sei es Leicy Santos, Linda Caicedo oder Mayra Ramírez. Wir möchten, dass sie ihren Traum verwirklichen können, indem sie an Trainingseinheiten und Wettbewerben teilnehmen, die in unserem Land stark gefördert werden."

Träume können manchmal flüchtig sein und gehen leider oft nicht in Erfüllung. Aber den Worten des Trainers der kolumbianischen Frauen-Nationalmannschaft kann Tony Gustavsson nur beipflichten.

"Ich weiß, wie wichtig das auch für die Spielerinnen war sicherzustellen, dass sie ihr Trikot besser zurücklassen, als es war, als sie kamen.“

Wahrscheinlich wird in 10 Jahren jemand hier sitzen und sagen: "Hey, warum bist du eine Matilda geworden?" Sie werden wahrscheinlich antworten: "Ich war im Stadion und habe dieses Spiel gesehen." Tony Gustavsson Trainer der australischen Frauen-Nationalmannschaft

"Wir haben zum Beispiel darüber gesprochen, dass es nicht nur um die Medaille geht, die man um den Hals trägt, sondern um das Herz, das auf der Rückseite schlägt. Es geht um die Leidenschaft und die Liebe zum Spiel, um die Weiterentwicklung des Spiels. Und ich muss dem ganzen Land noch einmal dafür danken, wie es sich während der Weltmeisterschaft hinter die Mannschaft gestellt hat. Das spürt man auch jetzt, der Schwung ist da, die Investitionen sind gestiegen.

Es gibt so viele Menschen, die jeden Tag so hart arbeiten, und manchmal sieht oder hört man es vielleicht nicht, aber im Hintergrund wird so viel getan - nicht nur kurzfristig, sondern für die langfristigen Investitionen und das Wachstum des Fussballs im Land."

FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ | Ihre Geschichten, unsere Geschichte 05:19

Nationaltrainer diskutieren über die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™ 02:47