Olga Carmona: "Die Menschen sind süchtig nach dieser Nationalmannschaft"

Am 28. November ist es 100 Tage her, dass Spanien die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™ gewonnen hat

Olga Carmona erzielte vor fast 76.000 Zuschauern den Siegtreffer

"Man wird sich für immer an uns erinnern", sagt sie gegenüber FIFA.com/inside

"Es erfüllt uns mit Stolz, dass die nächste Generation zu uns aufschauen wird. Wir werden unsterblich sein. Mit dem Gewinn einer Weltmeisterschaft haben wir bereits das nächste Kapitel in der Geschichte des Frauenfussballs in Spanien geschrieben."

Diese Worte von Olga Carmona reihen sich in eine Liste von Namen ein, die Legenden des Frauenfussballs wie Akers, Riise, Chastain, Künzer, Prinz, Sawa, Lloyd und Rapinoe umfasst.

Es ist genau 100 Tage her, dass Spanien die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Australien & Neuseeland 2023™ durch einen 1:0-Sieg gegen England im australischen Sydney/Wangal's Stadium vor 75.784 Zuschauern gewonnen hat.

Olga Carmona | "Wir werden unsterblich sein" 02:39

In den letzten drei Monaten haben sich nicht nur die Spielerinnen, sondern auch ein ganzes Land an diesen beispiellosen Erfolg gewöhnt. Mädchen und Jungen sprechen jetzt über Aitana [Bonmatí], Olga [Carmona], Alexia [Putellas] oder Jenni [Hermoso] wie über jeden Spieler der Männer-Nationalmannschaft. Sie wollen so sein wie sie, wenn sie erwachsen sind. Diese Spielerinnen sind Vorbilder, zu denen man aufschauen kann.

"Wenn wir uns mit der Nationalmannschaft treffen, füllen wir die Stadien. Das war früher nicht der Fall. Wir haben gemerkt, dass die Menschen süchtig nach dieser Nationalmannschaft und Spielerinnen geworden sind. Das ist sehr positiv für den spanischen Frauenfussball".

FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ | Ihre Geschichten, unsere Geschichte 05:19

Olga Carmonas Name steht bereits in den Geschichtsbüchern des Fussballs. Ihr Tor im Finale am 20. August bescherte Spanien den ersten Titel in der Geschichte der A-Nationalmannschaft der Frauen. Fast sechs Millionen Menschen, die frühmorgens vor ihren Fernsehgeräten saßen, machten einen Freudensprung, als sie sahen, wie ihre Mannschaft die Trophäe der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft in die Höhe stemmte.

"Seit diesem Spiel haben wir erlebt, wie die Menschen der Nationalmannschaft viel nähergekommen sind und wir viele neue Fans gewonnen haben. Das hat uns geholfen, den Meilenstein zu verstehen, den wir erreicht haben", sagt Olga Carmona im Gespräch mit FIFA.com/Inside mit einem Lächeln.

"Seit der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft sind unsere Spielerinnen in einer Weise bekannt wie nie zuvor", erklärt sie und verweist darauf, dass ihre Namen nun die Trikots der Fans zieren und bei Jung und Alt gleichermaßen für Begeisterung sorgen. "Am Anfang war ich ein wenig schockiert, auf der Straße erkannt zu werden, aber jetzt nehme ich es gelassen. Es ist schön, dass die Kinder einen erkennen. Das spiegelt wider, wie gut die Mannschaft gearbeitet hat", so die 23-Jährige aus Sevilla.

Der Anblick der jüngeren Fans - von denen einige gestern Abend beim öffentlichen Training der Nationalmannschaft einen Blick auf ihre neuen Helden erhaschten oder ein Autogramm bekamen - erinnert sie an ihre eigenen Anfänge, an eine Zeit, die alles andere als einfach war.

Man wird sich immer an uns erinnern. Das ist etwas, wofür man jeden Tag kämpft, seit man angefangen hat zu spielen: einen Titel wie diesen zu gewinnen. Im Moment ist niemand besser als dieses Team. Olga Carmona

"Ich erinnere mich an die kleine Olga, die anfing, im Dreck zu spielen. Leider hatte ich keine weiblichen Vorbilder, und deshalb sage ich immer, dass die Mädchen, die jetzt aufwachsen, das Glück haben werden, sie zu haben", beschreibt Olga, die auch im Halbfinale gegen Schweden in der Hauptrolle war und den Siegtreffer erzielte, als das Spiel in die Verlängerung gehen sollte.

Es wird oft gesagt, dass das Schwierigste nicht ist, an die Spitze zu kommen, sondern dort zu bleiben. Jetzt schrauben die spanischen Spielerinnen die Erwartungen an sich selbst noch höher.

"Für mich persönlich ist es seit dem Turnier sehr anstrengend, aber natürlich bin ich stolz auf das, was mit mir passiert ist. Ich möchte nicht nur für das Tor im Finale in Erinnerung bleiben. Ich möchte darauf aufbauen und weiterhin Teil dieser Nationalmannschaft sein und mehr und mehr Erfolge erzielen", sagt Carmona.

Wenn man einen so großen Erfolg erzielt, erinnert man sich an all die Menschen, die ihren Teil dazu beigetragen haben, dass man Weltmeister wurde. In ihrem Fall hat Olga vor allem einer Person zu danken.

"Sie war immer mein wichtigster Einfluss", sagt sie auf die Frage nach der Rolle ihrer Mutter bei ihrem Erfolg. Die Tätowierung auf ihrem Handgelenk verrät es. Zwei sich umarmende Menschen und das Unendlichkeitszeichen.

"Ich hatte immer eine ganz besondere Beziehung zu ihr, und ich widme ihr alle Tore, die ich schieße. Ich bin ihr unendlich dankbar, so wie ich es meiner ganzen Familie bin. Meine Mutter ist jedoch die treibende Kraft in meinem Leben, und ich verdanke ihr alles", fügt die Spielerin von Real Madrid hinzu.

Neben dem Weltmeistertitel im August in Australien ist Spanien derzeit auch amtierender FIFA U-17- und U-20-Weltmeister der Frauen. Erfolge, die nach Ansicht von Carmona ein Beweis für das Talent, die Qualität und die in Spanien erfolgreich umgesetzten Strukturen an der Basis sind.

Der radikale Wandel, der sich im Frauenfussball des Landes vollzogen hat, kann die Nationalmannschaft jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass noch ein langer Weg vor ihr liegt. Als Weltmeisterinnen sind sich die Spielerinnen bewusst, dass sie diesen Schwung nutzen und weiter für das Wachstum des Frauenfussballs kämpfen müssen.

"Ich glaube, dass wir in Spanien die Sichtbarkeit des Frauenfussballs noch verbessern können. In diesem Sinne gibt es Länder, die dies sehr gut machen, und sie sind ein Spiegel, den wir uns selbst vorhalten können", fügt sie abschließend hinzu.

Spanien gegen England | Finale | FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Australien & Neuseeland 2023™ 02:00