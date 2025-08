„Moments“ – der offizielle Film der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™ – jetzt auf FIFA+

Film über Wachstum und Euphorie im globalen Frauenfussball mit intimen Einblicken in die Reise, Hingabe und Erfolge, die die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ in neue Sphären gehievt haben

Vom dramatischen Last-minute-Sieg Kolumbiens gegen Deutschland in Sydney/Gadigal über Sarina Boldens historisches erstes WM-Tor für die Philippinen und den begeisternden Auftritt der Matildas vor Heimpublikum bis hin zum Finaltriumph der Spanierinnen über die Lionesses – in „Moments“ kommen all die Emotionen nochmals hoch.