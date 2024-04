Premiere des FIFA Fan Festivals™ bei FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™

FIFA-Generalsekretärin Fatma Samoura betonte: „Das FIFA Fan Festival bietet für alle – ob eingefleischte Fans oder Fussballneulinge – beste Unterhaltung und bringt damit Menschen über den Fussball hinaus zusammen.“ „Wir wollen einen wirklich globalen, barrierefreien und inklusiven Fussball. Diese tollen Veranstaltungen bieten die Möglichkeit, den Fussball in Festatmosphäre ganz neu zu erleben.“ Während des vom 20. Juli bis zum 20. August 2023 dauernden Turniers ist an jedem Spielort an unterschiedlichen Daten ein FIFA Fan Festival™ in Betrieb. Um den Besuchern vor Ort ein optimales Erlebnis zu bieten, werden die Veranstaltungen an jedem Ort auf die lokale Witterung sowie die jeweiligen Spieltage und Anstosszeiten zugeschnitten.