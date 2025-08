Offizieller Song der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™ „Do It Again“ von BENEE ft. Mallrat jetzt live

„Do It Again“ ist die perfekte Hymne für einen Meilenstein in der Geschichte des Frauensports, der mit der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™ so viele Zuschauer wie nie zuvor bei einer einzelnen Veranstaltung anziehen dürfte.

In weniger als einem Monat werden BENEE und Mallrat bei der Eröffnungsfeier der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™ am 20. Juli im Eden Park die Bühne rocken. Ihre Livedarbietung von „Do It Again“ wird ein einzigartiges Turnier einläuten, das mit dem Spiel zwischen Gastgeber Neuseeland und dem Weltmeister von 1995, Norwegen, in Auckland/Tāmaki Makaurau eröffnet wird.