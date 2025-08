Nicht verpassen: Am Dienstag, 11. April, wird der Ticketverkauf fortgesetzt

FIFA.com/tickets ist der einzige Ort, um sich Tickets für die Spiele an allen neun Spielorten zu sichern

Am 11. April sind es noch genau 100 Tage bis zum Anpfiff des Turniers

Es sind nur noch etwas mehr als 100 Tage bis zum Beginn der FIFA Frauen-WM Australien & Neuseeland 2023™. Am Dienstag, 11. April, beginnt die Last-Minute-Verkaufsphase für Tickets.

Fans, die sich optimal auf die Last-Minute-Verkaufsphase vorbereiten wollen, können bereits vorab ein FIFA-Ticketing-Konto anlegen, um am kommenden Dienstag um 12:00 Uhr AEST, 14:00 Uhr NZT bzw. 04:00 Uhr CET bereit zu sein. Weitere Informationen zum Ticketverkauf finden Fans unter FIFA.com/tickets .

Seit dem Beginn des Vorverkaufs im Oktober des vergangenen Jahres wurden fast 650.000 Tickets für die 64 Spiele in Australien und Aotearoa Neuseeland verkauft. Viele Fans haben sich ihre Plätze zeitig gesichert, um später nicht enttäuscht zu werden.

32 Teams aus aller Welt, darunter die beiden Gastgebernationen Australien und Aotearoa Neuseeland, nehmen an dem Turnier teil, das in neun Spielorten ausgetragen wird.

Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft bis zum Ende des Turniers, so dass die Fans genügend Gelegenheit haben, Tickets zu kaufen und Teil der größten Frauen-Sportveranstaltung zu werden. Die Tickets werden in der Last-Minute-Verkaufsphase je nach Verfügbarkeit in der Reihenfolge des Bestelleingangs verkauft.